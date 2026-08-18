Công ty Tuyển than Cửa Ông kỷ niệm 66 năm ngày thành lập

Chiều 18/8, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập 20/8 (1960-2026).

Từ ngọn cờ đỏ trên Cảng Cửa Ông năm 1929 và dấu mốc thành lập Xí nghiệp Bến Cửa Ông năm 1960 đã chính thức mở ra chặng đường quan trọng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Công ty Tuyển than Cửa Ông ngày nay. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, phát huy tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của người thợ mỏ, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã không ngừng phát triển, thực hiện tái cơ cấu có hiệu quả và đã trở thành đơn vị chủ lực của Tập đoàn TKV.

Công ty luôn hoàn thành kế hoạch được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự lớn mạnh của Tập đoàn. Đời sống cán bộ, công nhân viên không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty tăng từ 1,4 triệu đồng/tháng năm 2000 lên 15,4 triệu đồng/tháng năm 2025. 7 tháng năm 2026, sản lượng than mua mỏ của Công ty đạt 7,8 triệu tấn, đạt 72,49% kế hoạch năm. Than tiêu thụ 8,01 triệu tấn, đạt 79,76% kế hoạch năm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Dấu mốc 66 năm xây dựng và trưởng thành chính là dịp để các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông cùng ôn lại chặng đường đã qua và thêm trân trọng, tự hào về truyền thống vẻ vang đã được vun đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giai đoạn mới, Công ty tiếp tục tập trung phát huy nội lực; làm tốt công tác quản lý, điều hành; đầu tư thiết bị hiện đại và đẩy mạnh thực hiện tự động hóa, chuyển đổi số trong sản xuất. Đồng thời, thực hiện tốt công tác an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, quân sự quốc phòng, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo nâng cao đời sống người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty có trách nhiệm, tri thức và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong tình hình mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm. Qua đó, góp phần xây dựng Tập đoàn TKV phát triển, là một trong những trụ cột đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.