Than Hà Tu sản xuất an toàn mùa mưa bão

Mùa mưa bão luôn đặt khai trường lộ thiên trước nguy cơ sạt lở, ngập úng, đất đá bồi lấp mương rãnh, ảnh hưởng các tuyến đường vận tải và công trình sản xuất. Với Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, chủ động phòng chống thiên tai được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm bảo đảm an toàn người và thiết bị, đồng thời duy trì sản xuất ổn định trong điều kiện cho phép.

Trong phương án ứng phó mưa lớn, Than Hà Tu xác định hệ thống thoát nước trong và ngoài khai trường là những khu vực trọng yếu cần kiểm soát.

Đơn cử, tại Công trường Khai thác 1, các tầng khai thác từ mức +210 xuống +150 khu vực phía Tây cùng các tuyến mương mức +170 ÷ +155, +110 ÷ +95 và +95 ÷ +70 được đưa vào diện theo dõi, ứng trực. Tại Công trường Khai thác 2, các khu vực từ mức +285 xuống +245, +245 xuống +200 và hệ thống mương phía Bắc, Tây Bắc cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Các tuyến thoát nước ngoài khai trường như tuyến đường sang bãi thải thuộc khai trường Núi Béo, tuyến từ trạm bảo vệ số 3 xuống khu vực kho than 9A, tuyến từ kho than số 1 ra trạm bảo vệ số 5 cũng được đưa vào phương án. Không chờ đến khi mưa lớn mới xử lý, Công ty đã đưa công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy vào kế hoạch phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hơn 12,66 tỷ đồng, trong đó hơn 1,075 tỷ đồng dành cho nạo vét khoảng 34.000m³ đất đá tại các hố lắng, mương, rãnh thoát nước.

Các vị trí được xác định cụ thể như thượng lưu suối Lộ Phong; hố lắng mức +18, +170, +190; tuyến rãnh thoát nước dọc đường vận chuyển từ cụm sàng số 2, trạm cân 200 về hố lắng mức +160 và hệ thống cống, rãnh tại mặt bằng các công trường, phân xưởng. Khi có mưa lớn, các thiết bị được bố trí ứng trực sẽ tập trung phục vụ công tác phòng chống mưa bão, xử lý các vị trí có nguy cơ đất đá trôi ngang, lấp rãnh, mương thoát nước hoặc phá ngang sườn tầng.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Quản đốc Công trường Khai thác 1, cho biết: Song hành với nhiệm vụ sản xuất, đơn vị đã sẵn sàng mọi phương án huy động và chỉ huy các thiết bị ứng trực khi có mưa lớn. Máy xúc PC09, PC06 kết hợp máy gạt D155.16, D155.09 trực khu vực mức +69 ÷ +90; PC05, PC15 cùng máy gạt D155.18 trực tuyến mức +170 ÷ +130. PC16 được bố trí tại ngã tư mức +130, khu vực đường lên bãi thải trong số 2. Người vận hành phải thường trực tại thiết bị, không tự ý rời vị trí khi chưa có lệnh. Với sự chủ động, đơn vị nỗ lực tối đa nhằm giữ an toàn cho diện sản xuất và thiết bị, con người trong mùa mưa bão năm nay.

Các trạm bơm của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin được củng cố, bảo dưỡng, sẵn sàng bơm tiêu thoát nước trong mùa mưa.

Tương tự, Công trường Khai thác 2 cũng đã sẵn sàng phương án huy động thiết bị phòng chống mưa bão. Theo đó, máy xúc PC08, PC03 kết hợp D155.22 trực khu vực mức +35 ÷ -10 trên tuyến đường vận tải chính xuống moong; PC10 cùng D155.14 trực tuyến mức -25 ÷ -50, gần hố bơm trung gian mức -40. Các máy xúc khác cũng được bố trí tại những vị trí trọng yếu ở mức +65, +80, +140 và +200.

Tại khu vực Bắc Bàng Danh, hệ thống bơm moong được yêu cầu duy trì vận hành ổn định, liên tục khi có mưa, đồng thời kiểm soát sự biến động lượng nước trong moong. Đây là một trong những khâu quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực khai thác.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.

Tháng 8/2026, Than Hà Tu được giao kế hoạch bóc xúc 3,25 triệu m³ đất đá, khai thác 130.000 tấn than nguyên khai và tiêu thụ 332.000 tấn than sạch. "Khối lượng sản xuất lớn đòi hỏi tổ chức thiết bị, nhân lực hợp lý, nhưng trong mùa mưa bão, an toàn luôn là yêu cầu hàng đầu. Phương án ứng phó mưa lớn của Công ty quy định các thiết bị trong dây chuyền sản xuất chính phải rút về vị trí an toàn để củng cố, vệ sinh và canh gác. Khi thời tiết diễn biến bất lợi, Phòng Điều khiển sản xuất theo dõi thông tin khí tượng thủy văn và tình hình thực tế khai trường để kịp thời điều chỉnh phương án, điều động người và thiết bị" - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Điều khiển sản xuất Công ty khẳng định.

Các tầng khai thác trên khai trường Than Hà Tu sẵn sàng mọi phương án ứng trực khi có mưa lớn.

Bên cạnh công tác thoát nước và bố trí thiết bị, Than Hà Tu dành hơn 2,18 tỷ đồng cho công tác cơ điện, gồm kiểm tra, củng cố, bảo dưỡng trạm biến áp, thiết bị an toàn điện, cải tạo hệ thống đường dây và điện hạ áp. Công ty cũng dành 8,34 tỷ đồng cho các nội dung khác, trong đó có gia cố kè chắn đất, lắp đặt cống, 2.000 rọ đá và 100 tấm tường chắn tại các vị trí cần thiết.

Từ chuẩn bị hệ thống thoát nước, gia cố các vị trí xung yếu đến bố trí máy móc, nhân lực ứng trực, Than Hà Tu đang chủ động tạo nhiều lớp bảo vệ cho khai trường trước mưa lớn. Mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát tốt các nguy cơ, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, hạn chế thấp nhất thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định khi điều kiện thời tiết cho phép.