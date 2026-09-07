Thợ mỏ với mặt trận tư tưởng thời đại số

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đối với tổ chức đảng trong các đơn vị ngành Than, yêu cầu đó được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với đặc điểm sản xuất, lao động và đời sống của người thợ mỏ.

Khi "mặt trận" không chỉ trong đường lò

Thợ mỏ - lực lượng trực tiếp làm nên những tấn than quý giá.

Thực tiễn cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không thể chỉ bắt đầu khi xuất hiện một thông tin sai trái để phản bác. Quan trọng hơn là phải chủ động tạo dựng một môi trường thông tin lành mạnh ngay từ cơ sở; đưa thông tin chính thống đến đúng lúc, đúng đối tượng; lấy những kết quả thực tế trong sản xuất, những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên và người lao động làm chất liệu tuyên truyền; để cái đúng, cái tốt, cái tích cực có vị trí tương xứng trên không gian số.

Từ thực tiễn ấy, nhiều đơn vị trong ngành Than đã từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, tận dụng các nền tảng số để đưa thông tin đến gần hơn với người lao động. Không chỉ tuyên truyền nghị quyết, chủ trương, chính sách, các đơn vị còn chú trọng phản ánh đời sống sản xuất, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những tấm gương công nhân tiêu biểu, những câu chuyện đẹp trong lao động; qua đó làm cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng trở nên gần gũi, thiết thực hơn.

Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên website của Công ty Than Uông Bí.

Tại Công ty Than Uông Bí, yêu cầu đó được cụ thể hóa bằng những cách làm xuất phát từ chính thực tiễn sản xuất và đời sống của người lao động. Với đặc thù khai thác than hầm lò, lực lượng lao động đông, làm việc theo ca, kíp và phân tán tại nhiều phân xưởng, việc đưa thông tin chính thống đến người lao động nhanh chóng, thuận tiện, dễ tiếp nhận là một yêu cầu thực tế.

Từ đây, Công ty đã có một cách tiếp cận mới là không chờ thông tin sai lệch xuất hiện mới đấu tranh, không để khoảng trống thông tin tồn tại mà chủ động đưa thông tin chính thống đến với người thợ mỏ, bằng chính những câu chuyện, con người và kết quả từ đời sống sản xuất hằng ngày. Đó cũng chính là cách để truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được tiếp nối trên một không gian mới - không gian số.

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang làm thay đổi cách người lao động tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Hằng ngày, thông tin chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí thông tin sai lệch cùng xuất hiện trong một dòng chảy với tốc độ lan truyền rất nhanh. Nếu không được cung cấp, định hướng kịp thời, khoảng trống thông tin dễ bị lấp đầy bởi những cách hiểu thiếu căn cứ.

Đối với ngành Than, những vấn đề gắn trực tiếp với người lao động như việc làm, tiền lương, thu nhập, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn, chế độ, chính sách luôn được quan tâm. Trên không gian mạng, những nội dung so sánh thu nhập, phản ánh về điều kiện sản xuất, đời sống công nhân nếu thiếu thông tin, không đặt trong bối cảnh đặc thù của nghề mỏ rất dễ tạo tâm lý băn khoăn, so sánh, thậm chí hoài nghi.

Công ty Than Uông Bí chủ động cung cấp thông tin, định hướng và giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm.

Đáng chú ý, một số vấn đề có thể xuất hiện trên mạng xã hội trước khi được phản ánh chính thức tại cơ sở. Nếu thông tin chính thống chậm một bước, thông tin thiếu căn cứ có thể đi trước và tác động đến nhận thức người lao động.

Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số trước hết là không để khoảng trống thông tin trở thành khoảng trống niềm tin. Công tác tuyên truyền cần chuyển từ “có việc mới tuyên truyền” sang chủ động cung cấp thông tin, định hướng và giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm.

Khi thông tin chính thống đến đúng lúc, đúng đối tượng, bằng cách gần gũi, dễ tiếp nhận, người lao động có thêm cơ sở để hiểu đúng, đánh giá đúng và hành động đúng.

Từ văn bản đến điện thoại của người thợ

Một nghị quyết chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Trong điều kiện chuyển đổi số, chiếc điện thoại trở thành kênh tiếp nhận thông tin quen thuộc. Vì vậy, đưa chủ trương, nghị quyết đến với người lao động cũng cần đổi mới cách truyền tải: ngắn gọn, dễ hiểu, trực quan, nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác và định hướng.

Từ thực tiễn đó, Đảng ủy Công ty Than Uông Bí - TKV chú trọng đưa nội dung chính trị lên môi trường số bằng hình ảnh, infographic, video ngắn và những câu chuyện thực tế. Điều quan trọng không phải đơn giản hóa nội dung chính trị, mà làm cho chủ trương của Đảng được cụ thể hóa trong một ca sản xuất an toàn, một sáng kiến kỹ thuật, một công trình hoàn thành, một chính sách chăm lo người lao động hay một tấm gương tiêu biểu.

Chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu đổi mới công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Công ty Than Uông Bí, việc đa dạng hóa các kênh, hình thức tuyên truyền trên nền tảng số được triển khai gắn với Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU ngày 28/8/2025 của Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Nhưng cốt lõi của chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền vẫn là con người: biết tiếp nhận, kiểm chứng và chịu trách nhiệm với thông tin mình chia sẻ.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các kênh fanpage trên mạng xã hội như: “Than Uông Bí”, “Tuổi trẻ Uông Bí”, “Công đoàn Công ty Than Uông Bí”, “TGUB” góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động, đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp trong đời sống, sản xuất.

Các kênh này được duy trì, đưa thông tin về xây dựng Đảng, sản xuất, hoạt động đoàn thể, chính sách người lao động và những câu chuyện đẹp trong lao động sản xuất đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và người lao động. Lực lượng cộng tác viên Fanpage “Người thợ” cũng tích cực viết, chia sẻ và lan tỏa thông tin trên các kênh của Tập đoàn, Công đoàn TKV.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các kênh fanpage trên mạng xã hội góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động.

Điều quan trọng không phải có bao nhiêu kênh, mà là thông tin có đến đúng nơi người lao động đang hiện diện hay không. Một ca sản xuất an toàn, một sáng kiến hiệu quả, một công nhân tận tụy, một hoạt động chăm lo thiết thực đều có thể trở thành những câu chuyện tích cực. Khi thông tin chính xác, kịp thời và dễ tiếp nhận, người lao động có thêm cơ sở để hiểu đúng, kiểm chứng trước khi chia sẻ và chủ động xử lý trước những thông tin phiến diện, xuyên tạc.

Cách làm ấy chuyển tuyên truyền từ “truyền đạt” sang “tương tác”, từ chờ người lao động tìm đến thông tin sang chủ động đưa thông tin đến nơi họ đang hiện diện.

Niềm tin bồi đắp từ những việc thật

Sức mạnh tuyên truyền trên không gian mạng trước hết nằm ở con người. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động đều có thể trở thành một “điểm phát sóng” của thông tin đúng, tích cực và có trách nhiệm.

Năm 2025, Công ty Than Uông Bí có 51 bài dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó 4 bài được lựa chọn gửi cấp Đảng ủy TKV; 9 tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng.

Tại Công ty Than Uông Bí - TKV, hằng tháng có khoảng 200 - 300 tin, bài được viết, chia sẻ trên các kênh của Công ty và các tổ chức đoàn thể, phản ánh hoạt động sản xuất, xây dựng Đảng, phong trào công nhân, lao động và những gương người tốt, việc tốt.

Năm 2025, toàn Công ty có 51 bài dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó 4 bài được lựa chọn gửi cấp Đảng ủy TKV; 9 tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng.

Những con số ấy cho thấy người lao động không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà đang trở thành chủ thể tạo ra và lan tỏa thông tin tích cực.

Bởi niềm tin không được tạo dựng từ khẩu hiệu, mà được bồi đắp từ điều thật, việc thật, kết quả thật. Mỗi người làm tốt công việc của mình, mỗi câu chuyện đẹp được kể đúng, mỗi thông tin có trách nhiệm được chia sẻ đều góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian số.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu quan trọng, nhưng hiệu quả không chỉ nằm ở việc tranh luận, mà trước hết là giúp người lao động hiểu đúng, biết kiểm chứng và nhận diện thông tin sai lệch.

Với người thợ mỏ, đó là hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển của Tập đoàn và doanh nghiệp; nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình và hình thành thói quen kiểm chứng trước khi tin, cân nhắc trước khi chia sẻ.

Nội dung này được lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và tuyên truyền ở cơ sở, bắt đầu từ những vấn đề người lao động quan tâm. Không né tránh, không để khoảng trống thông tin; thay vào đó là giải đáp bằng thông tin chính xác, công khai, thuyết phục.

Khi băn khoăn được giải đáp kịp thời, người lao động có cơ sở tự nhận diện thông tin thiếu căn cứ, không tiếp tay cho thông tin sai lệch.

Từ người đứng đầu đến trách nhiệm của mỗi đảng viên, người lao động

Hội nghị Công đoàn tại Công ty Than Uông Bí.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải nhiệm vụ riêng mà là trách nhiệm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.

Thực tiễn tại Đảng bộ Công ty Than Uông Bí cho thấy, nơi nào cấp ủy trực tiếp quan tâm công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt dư luận và những vấn đề người lao động quan tâm, nơi đó thông tin được xử lý kịp thời, tuyên truyền có chiều sâu và sức thuyết phục hơn.

Người đứng đầu phải đi trước một bước: nêu gương về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin; không để vấn đề thuộc thẩm quyền bị bỏ ngỏ, không chờ phát sinh phức tạp mới quan tâm đến công tác tư tưởng.

Cùng với đó, cần xây dựng lực lượng tuyên truyền có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và kỹ năng số; biết nói đúng, nói trúng, nói đúng lúc; phản bác có căn cứ, không tranh luận cảm tính.

Đấu tranh trên không gian mạng phải có kỷ luật, văn hóa và trách nhiệm; lấy sự thật, thông tin chính xác và lập luận có căn cứ làm phương thức thuyết phục.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động có thể trở thành một “người gác cổng” có trách nhiệm trên không gian mạng: kiểm chứng trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho thông tin chưa rõ nguồn gốc, chủ động lên tiếng trước thông tin sai lệch và lan tỏa những câu chuyện đẹp, những giá trị tích cực.

Với người thợ mỏ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ thể hiện trong từng đường lò, từng ca sản xuất, mà còn cần được thể hiện trong cách ứng xử với thông tin: Kỷ luật trong phát ngôn; trách nhiệm trong chia sẻ; đồng tâm trong nhận thức; chủ động lan tỏa điều tích cực. Đó cũng là cách mỗi người góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng từ chính không gian số và từ chính cơ sở.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ những việc rất bình dị: một thông tin chính xác, một bài viết có trách nhiệm, một lời giải thích kịp thời, một câu chuyện đẹp được lan tỏa.

Với người thợ mỏ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ thể hiện trong từng đường lò, từng ca sản xuất, mà còn cần được thể hiện trong cách ứng xử với thông tin.

Với người thợ mỏ hôm nay, đó cũng là cách tiếp nối tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” trong điều kiện mới: kỷ luật trong nhận thức, trách nhiệm trong hành động, chủ động trước thông tin và kiên định trước những tác động trái chiều.

Từ mỗi chi bộ, phân xưởng, tổ chức đoàn thể đến không gian mạng, cùng chung trách nhiệm giữ vững niềm tin, góp phần xây dựng Đảng bộ Than Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh; xây dựng ngành Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển ổn định, bền vững, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và Quảng Ninh trong giai đoạn mới.