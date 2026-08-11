Chủ động đối thoại, thương lượng từ cơ sở

Đối thoại đúng lúc, thương lượng sát nhu cầu và giám sát chặt việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể giúp doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi người lao động, giữ ổn định sản xuất.

Bà Trần Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia nắm tình hình lao động tại vị trí làm việc.

Giai đoạn 2021-2025, hoạt động đối thoại tại nơi làm việc ở Quảng Ninh từng bước đi vào nền nếp. Nội dung trao đổi tập trung vào tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, điều kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động và phúc lợi. Năm 2021, toàn tỉnh có 796 doanh nghiệp tổ chức đối thoại, đến năm 2025 tăng lên 946 doanh nghiệp. Qua đối thoại định kỳ và đột xuất, nhiều kiến nghị của người lao động được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế bức xúc tích tụ thành tranh chấp.

Công tác thương lượng tập thể cũng có bước tiến rõ rệt. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 926/1.221 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 76%; trong đó 543 đơn vị sửa đổi, bổ sung hoặc ký lại thỏa ước, 85 đơn vị ký lần đầu. Quảng Ninh còn triển khai thỏa ước theo nhóm doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xây dựng, giao thông vận tải và giáo dục, góp phần nâng mặt bằng quyền lợi của người lao động.

Để nâng chất lượng thương lượng, LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức 42 hội nghị tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng và xây dựng thỏa ước cho 2.016 lượt cán bộ công đoàn. Các cơ quan chức năng hướng dẫn doanh nghiệp thương lượng tiền lương, xây dựng thang, bảng lương và đánh giá chất lượng thỏa ước.

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia có gần 400 lao động, hơn 70% làm việc trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, doanh nghiệp coi thỏa ước lao động tập thể là công cụ bảo đảm quyền lợi người lao động và ổn định nguồn nhân lực.

Trước mỗi kỳ ký kết, công đoàn tổ chức lấy ý kiến người lao động, lựa chọn những nội dung thiết thực để thương lượng với doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật được đưa vào thỏa ước. Mức lương bình quân đạt 9,5-11 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 15-20% so với mặt bằng nhiều doanh nghiệp cùng lĩnh vực; cơ chế tiền thưởng gắn với hiệu quả công việc, doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng. Thỏa ước lao động cũng quy định rõ về thời giờ làm việc, nghỉ bù, làm thêm giờ, bữa ăn ca, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ phúc lợi. Hằng năm công ty chi hơn chục tỷ đồng tiền thưởng, hỗ trợ thu nhập và trên 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia Trần Thu Hà cho biết: “Công đoàn lấy ý kiến người lao động trước khi xây dựng thỏa ước, lựa chọn những nội dung thiết thực để đàm phán với doanh nghiệp. Sau khi thống nhất dự thảo, chúng tôi tiếp tục lấy ý kiến tập thể người lao động trước khi ký kết, bảo đảm quyền lợi của người lao động”.

Chị Vũ Khắc Tuyết Mai, nhân viên khách sạn chia sẻ: “Các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, an toàn vệ sinh lao động, hay thưởng Tết đều được thực hiện đúng thỏa ước. Khi có kiến nghị, công đoàn kịp thời trao đổi với doanh nghiệp để giải quyết, giúp chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài”.

BCH Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp Lioncore Việt Nam (KCN Đông Mai) họp triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đối thoại, thương lượng tại một số doanh nghiệp vẫn còn hình thức. Một số thỏa ước lao động chưa có nhiều điều khoản cao hơn luật, hoặc chưa sát đặc thù ngành nghề. Kỹ năng của một bộ phận cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI còn hạn chế; việc chia sẻ thông tin, dự báo nguy cơ tranh chấp giữa các cơ quan có lúc chưa kịp thời.

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ công đoàn, hòa giải viên và cán bộ phụ trách lao động, tiền lương; nâng chất lượng đối thoại, mở rộng thỏa ước theo nhóm doanh nghiệp, ngành và lĩnh vực đông lao động. Tỉnh cũng tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức công đoàn, xây dựng cơ chế cảnh báo sớm và ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý phản ánh.

Khi doanh nghiệp chia sẻ thông tin, công đoàn thương lượng bằng đề xuất có căn cứ và người lao động mạnh dạn nêu kiến nghị, đối thoại sẽ đi vào thực chất. Những cam kết trong thỏa ước lao động khi đó trở thành quyền lợi hằng ngày, góp phần giữ chân lao động, nâng hiệu quả sản xuất và phòng ngừa tranh chấp từ cơ sở.