Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh: Chủ động phương án ứng phó, đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết

Sáng 24/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và thăm hỏi động viên các hộ dân bị ảnh hưởng tại các phường: Bãi Cháy, Hồng Gai và Cửa Ông. Đây là những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 4 vừa qua. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra hiện trạng sạt trượt do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 tại khu vực khu phố Cửa Ông 4, phường Cửa Ông.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, nắm bắt tình hình các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn phường Cửa Ông.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện các điểm sạt lở, sạt trượt, ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp với khu phố, tổ dân phố xử lý các điểm sạt lở, ngập úng; khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm, che phủ bạt tại các vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo tại khu vực ngập úng; đồng thời, tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở kè, taluy đất đến nơi an toàn.

Tại phường Cửa Ông ghi nhận 6 điểm sạt lở. Địa phương đã khẩn cấp di dời 32 hộ với 115 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phường Bãi Cháy ghi nhận 13 điểm sạt lở, trong đó có 9 điểm nguy hiểm; đã di dời 10 hộ với 30 người đến nơi an toàn.

Tại phường Hồng Gai, xác định 38 điểm có nguy cơ thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập úng, tập trung tại các khu dân cư nằm trên sườn đồi, có độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa; có điểm bị sạt lở nhiều lần khi mưa lớn. UBND phường Hồng Gai đã di dời 6 hộ với 13 người tại tổ 1, khu phố Hồng Gai 1 đến tránh trú tại doanh trại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên các hộ dân tổ 1, khu Hồng Gai 1, phường Hồng Gai, do ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 4 phải tạm trú tại doanh trại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các hộ dân phường Hồng Gai phải di dời do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 4, chị Phạm Thị Thảo, tổ 1, khu Hồng Gai 1, phường Hồng Gai, chia sẻ: “Do mưa lớn, đất đá từ trên đồi bất ngờ sạt xuống nhà, cuốn theo cả xe máy. Tôi chỉ kịp chạy thoát thân, trong nhà gần như không kịp mang theo được thứ gì. Ngay sau đó, địa phương và các lực lượng chức năng của phường đã hỗ trợ di dời gia đình cùng các hộ dân đến nơi an toàn, bố trí chỗ ăn, ở. Đến nay gia đình tôi vẫn phải tạm trú tại đây. Tình trạng sạt lở ở khu vực này cứ mỗi khi mưa bão lại xảy ra, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất. Hai bên nhà đều áp sát khu vực đồi núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Mỗi khi trời mưa lớn, cả gia đình lại thấp thỏm, nhiều đêm không dám ngủ, phải thức trắng để đề phòng chạy nạn. Chúng tôi rất mong cấp ủy, chính quyền sớm có phương án hỗ trợ, bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài cho những hộ dân có nhà ở trong khu vực nguy hiểm, để người dân yên tâm ổn định cuộc sống”.

Theo lãnh đạo phường Hồng Gai, để chủ động phòng ngừa, phường đã rà soát từng khu vực, từng hộ dân có nguy cơ; đồng thời nghiên cứu, thiết kế phương án kè để các hộ chủ động cải tạo, gia cố nhà ở, bảo đảm an toàn. Phường cũng xây dựng phương án sử dụng nguồn phòng, chống thiên tai để hỗ trợ người dân thực hiện các giải pháp gia cố cần thiết. Trong thời gian mưa bão, các hộ dân tại khu vực nguy hiểm được chủ động di dời đến những địa điểm an toàn như nhà văn hóa, trụ sở công an, biên phòng. Phường đã bố trí sẵn 26 căn hộ tại chung cư MyWay làm nơi tạm cư khi cần thiết. Cùng với các phương án ứng phó trước mắt, UBND phường tiếp tục rà soát các hộ dân sinh sống trên sườn đồi có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt trượt, đe dọa tính mạng và tài sản. Trên cơ sở kết quả rà soát, phường sẽ xây dựng phương án báo cáo tỉnh xem xét di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài cho những hộ đủ điều kiện.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với Đảng ủy phường Bãi Cháy về việc triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 4.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Văn Hoàng, tại khu Bãi Cháy 4 bị thương do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4.

Trực tiếp kiểm tra tình hình và trao quà từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh cho các hộ dân phải di dời và trường hợp bị thương do ảnh hưởng của cơn bão số 4 tại các phường Cửa Ông, Bãi Cháy, Hồng Gai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết còn phức tạp.

Theo dự báo, mưa còn tiếp diễn trong những ngày tới, do đó chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo, hướng dẫn của lực lượng chức năng về phòng, chống mưa bão; tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ven suối, chân taluy, vị trí có nguy cơ sạt lở, sạt trượt và hệ thống cống, mương tiêu thoát nước. Các phương án ứng phó phải được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cảnh báo toàn bộ các điểm có nguy cơ cao, cấp bách về ngập lụt, sạt lở, sạt trượt; đánh giá cụ thể hiện trạng và kịp thời báo cáo tỉnh phương án triển khai các dự án, công trình cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với Đảng ủy phường Cửa Ông về việc triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 4.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 trên địa bàn phường Cửa Ông.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và tổ công tác tiếp tục duy trì nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng phương án di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài sau hoàn lưu bão; đồng thời, tập trung xử lý, khắc phục nhanh các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường vệ sinh môi trường, không để rác thải làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của hệ thống cống, rãnh.

Đồng chí cũng yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả theo dõi, kiểm soát tình hình tại các khu dân cư, nhất là những khu vực có nguy cơ cao trong thời điểm thiên tai diễn biến phức tạp.

Tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra và trao quà tặng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh tới các hộ dân phải di dời là 2 triệu đồng/trường hợp và người bị thương là 3 triệu đồng/trường hợp. Đồng chí yêu cầu: MTTQ các cấp tiếp tục bám sát địa bàn dân cư, rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại lớn do mưa bão để kịp thời hỗ trợ các trường hợp theo quy định.