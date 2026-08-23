Đồn BPCKC Hòn Gai giúp dân khắc phục sạt lở do mưa bão

Chiều 23/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCKC) Hòn Gai đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKC Hòn Gai tham gia khắc phục sạt lở mái ta luy dưới chân đền Quan Sơn.

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến khu vực ta luy dưới chân đền Quan Sơn (tổ 2, khu Trần Hưng Đạo 4, phường Hồng Gai) bị sạt lở nghiêm trọng. Sự cố làm sập nhà chờ, mái che trong khuôn viên đền và đẩy đất đá tràn vào tường sau của 8 hộ dân. Nhờ chủ động cảnh báo và sơ tán từ trước, sự việc không gây thiệt hại về người



Tiếp nhận thông tin, Đồn BPCKC Hòn Gai đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường phối hợp xử lý sự cố, bảo vệ an toàn khu vực.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKC Hòn Gai giúp người dân phường Tuần Châu di dời tài sản trong mưa bão.

Cùng thời điểm, mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy tại khu Minh Châu 3, phường Tuần Châu, làm đất đá tràn vào một hộ dân. Nhận được tin báo, đơn vị đã cử thêm 4 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kịp thời hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.