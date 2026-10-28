Chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

Bằng việc xây dựng nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ đầu mối trách nhiệm cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương với yêu cầu rõ về sản phẩm, thời hạn... Quảng Ninh đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa với thiên tai, biến đổi khí hậu. Đây là nền tảng cho mục tiêu phát triển xanh, nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Thực tế những năm qua Quảng Ninh chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu. Những loại hình thiên tai như mưa bão, dông lốc, nước biển dâng, nắng nóng, sạt lở... gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nổi bật như cơn bão số 3 năm 2024 gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, các hạ tầng kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; cơn dông lốc bất ngờ trên vịnh Hạ Long ngày 19/7/2025 làm lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 khiến 39 người thiệt mạng...

Phường Cẩm Phả diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026 với tình huống giả định ứng phó cơn bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn.

Tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu còn làm tăng khả năng phát sinh, lây lan của các bệnh dịch, tăng tốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn, vật chủ mang mầm bệnh... khiến ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, không để bị động trước những tình huống thời tiết cực đoan; đồng thời phải có hệ thống giải pháp mang tính chiến lược để có phương án sẵn sàng trước những tác động dài hạn của biến đổi khí hậu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quảng Ninh chú trọng là nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và khả năng tổ chức ứng phó ngay từ cơ sở. Tại Kế hoạch số 250/KH-UBND (ngày 4/6/2026) thành phố xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hiện đại hóa hệ thống quan trắc bảo đảm các thông tin trọng yếu, như lượng mưa, mực nước, tốc độ gió... được thu thập, phân tích và truyền tải kịp thời, chính xác đến lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, chính quyền các cấp.

Tại Chỉ thị số 10/CT-UBND (ngày 8/6/2026) UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong xử lý tình huống khẩn cấp. Mỗi địa phương phải chủ động thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”; nhất là trong kiểm tra, đôn đốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; rà soát, hoàn thiện kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp từng lĩnh vực, địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn...

Công trình cầu kiên cố thay thế ngầm tràn tại thôn Bình Sơn (xã Đông Ngũ) đang được triển khai thi công.

Trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, năng lực tổ chức ứng phó tại cấp xã càng giữ vai trò quan trọng. Về nội dung này, từ tháng 1/2026, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, công trình tiêu thoát nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch xác định nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống để đưa ra các giải pháp bảo đảm an toàn đối với đê sông, đê cửa sông, đê biển và các công trình tiêu thoát nước. Trong đó, các tuyến đê cửa sông phải đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ; đê biển phải bảo đảm cao trình chống được mực nước biển ven bờ theo tần suất thiết kế, đồng thời tính đến mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến năm 2030 là 13cm.

Năm 2026, Quảng Ninh tập trung xử lý 13 tuyến đê sông và 2 tuyến đê cửa sông. UBND cấp xã được phân cấp thực hiện đầu tư, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đối với các tuyến đê cấp V trên địa bàn, bao gồm cả cống dưới đê. Cấp xã đồng thời trực tiếp tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ, tuần tra đê; chủ động huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xác định rõ những yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài của nhiệm vụ, ngày 6/10/2026 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3543/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Trong đó, thành phố xây dựng cụ thể danh mục 78 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn từ nay đến năm 2030, với yêu cầu chi tiết về cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, nguồn lực thực hiện và yêu cầu sản phẩm theo thời hạn cụ thể trong từng nhiệm vụ.

Bao gồm các nhóm nhiệm vụ, như: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của toàn xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm; phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, tăng cường quản lý phát thải khí nhà kính...

Trước những rủi ro ngày càng khó dự báo mà biến đổi khí hậu gây ra, cách làm của Quảng Ninh là kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch, đầu tư hạ tầng, ứng dụng KHCN, nâng cao năng lực quản lý và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị cùng nêu cao trách nhiệm trong thực hiện.