Đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn

Không chỉ thay đổi phương thức quản lý, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công. Việc kết nối dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ, triển khai kiosk thông minh, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ phi địa giới đang giúp nhiều TTHC được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện hơn, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Sử dụng kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, anh Mai Tiến Hoàng (phường Tuần Châu) bất ngờ trước cách thực hiện thủ tục hoàn toàn khác so với trước đây. Sau khi đưa căn cước gắn chip lên thiết bị để xác thực điện tử, chưa đầy vài phút, các thông tin cơ bản đã được hệ thống tự động nhận diện, đồng bộ và hiển thị để phục vụ giải quyết TTHC. Anh Hoàng cũng dễ dàng tra cứu thông tin, tạo các bản sao điện tử giấy tờ để thực hiện TTHC cần thiết. Anh Hoàng chia sẻ: "Trải nghiệm kiosk thông minh tôi cảm thấy máy xử lý rất nhanh và rất thuận tiện cho người dân, không phải đi lại nhiều để photo giấy tờ".

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hồng Gai.

Đến nay, tỉnh đã triển khai 10 kiosk thông minh tại 9 cơ quan, đơn vị, hỗ trợ xác thực điện tử, tra cứu thông tin và cấp bản sao số tài liệu điện tử trong giải quyết TTHC. Cùng với đó, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, doanh nghiệp, BHXH… tạo điều kiện để khai thác, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC. Đến nay, tỉnh đã thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 315 TTHC trên cơ sở khai thác, tái sử dụng dữ liệu.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều loại giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có không còn phải nộp lại. Thay vì photo nhiều bản giấy, hay kê khai lặp đi lặp lại cùng một thông tin, dữ liệu được chia sẻ giữa các hệ thống để phục vụ giải quyết TTHC. Sự thay đổi tuy diễn ra ở phía sau hệ thống, nhưng lại mang đến những tiện ích rất cụ thể cho người dân.

Nếu kiosk thông minh giúp rút ngắn các thao tác ngay tại điểm giao dịch, thì việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước lại mở ra một bước tiến lớn hơn trong cải cách TTHC. Đó là người dân có thể thực hiện thủ tục ở nơi thuận tiện nhất, thay vì phải trở về đúng địa phương có thẩm quyền giải quyết như trước đây.

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, chị Nguyễn Thị Lan Anh (phường Hồng Gai) nhiều lần thực hiện TTHC theo hình thức phi địa giới. Chị Lan Anh đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai nộp hồ sơ liên quan đến đất đai và cấp phép xây dựng thuộc địa bàn phường Hoành Bồ, sau ít phút hoàn thiện thủ tục, hồ sơ được tiếp nhận, cập nhật trên hệ thống điện tử và chuyển trực tuyến đến cán bộ chuyên môn của phường Hoành Bồ để xử lý. Theo chị Lan Anh, việc tiếp nhận phi địa giới thì các cán bộ tạo điều kiện và hướng dẫn người dân rất nhiệt tình, thủ tục cũng không có gì thay đổi nên đối với người dân việc thực hiện phi địa giới là một bước tiến rất có ích.

Hiện tỉnh đã triển khai dịch vụ công phi địa giới đối với 100% TTHC, tương ứng 2.210 thủ tục. Người dân có thể lựa chọn Trung tâm Phục vụ hành chính công thuận tiện nhất để nộp hồ sơ, thay vì phải trở về đúng địa phương nơi có thẩm quyền giải quyết.

Cùng với đó, dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được mở rộng. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 98,1%, tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đạt 99%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp duy trì ở mức 99%. Những con số này cho thấy chuyển đổi số không chỉ thay đổi quy trình xử lý của cơ quan nhà nước, mà còn mang lại những trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình tiếp cận dịch vụ công.

Từ một thao tác xác thực trên kiosk thông minh, việc tái sử dụng dữ liệu số để cắt giảm giấy tờ, đến tiếp nhận hồ sơ phi địa giới và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách thức phục vụ của nền hành chính. Khi dữ liệu được kết nối và khai thác hiệu quả, người dân không còn phải mang theo quá nhiều giấy tờ, hay mất thời gian đi lại như trước. Đó cũng là mục tiêu Quảng Ninh đang hướng tới: Xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, thuận tiện, trong đó mọi đổi mới về công nghệ đều hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.