Cơ cấu lại doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực nhà nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước đang trở thành yêu cầu đặt ra trong quá trình Quảng Ninh triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Với mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực công, thành phố đang từng bước đổi mới cách thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

Sắp xếp doanh nghiệp gắn với nâng cao hiệu quả quản trị

Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đang từng bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới, sắp xếp khu vực doanh nghiệp có vốn nhà nước theo hướng sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực và nâng cao năng lực quản trị. Việc cơ cấu lại được đặt trong yêu cầu phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực, thay vì chỉ tập trung tinh gọn đầu mối.

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Phong Cốc và phường Liên Hòa của Công ty Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Phạm Tăng

Một trong những kết quả đã hoàn thành là việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều và Công ty TNHH MTV Thủy lợi miền Đông vào Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh. Doanh nghiệp sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2026. Việc hợp nhất nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản trị cũng như hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh, cho biết: Sau khi sáp nhập, công ty rà soát, sắp xếp lại tổ chức và phân công nhiệm vụ phù hợp hơn với yêu cầu quản lý. Việc hợp nhất các đơn vị cũng tạo thuận lợi trong công tác điều hành, phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời giúp tập trung nguồn lực để quản lý, vận hành và khai thác các công trình thủy lợi hiệu quả hơn.

Đối với các doanh nghiệp còn lại, sau khi rà soát tình hình hoạt động và tài chính giai đoạn 2015-2025, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định định hướng xử lý vốn nhà nước tại từng doanh nghiệp. Cụ thể, thành phố đề xuất thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Cầu phà Quảng Ninh, Công ty CP Quản lý đường thủy Quảng Ninh và Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long. Riêng Công ty CP nước sạch Quảng Ninh, phương án đặt ra là tiếp tục rà soát, xem xét đầu tư bổ sung và cơ cấu lại phần vốn nhà nước, bảo đảm phù hợp với tiêu chí phân loại doanh nghiệp. Như vậy, mỗi doanh nghiệp được xem xét theo một hướng xử lý riêng, căn cứ vào lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý vốn nhà nước.

Với lĩnh vực lâm nghiệp, Sở Tài chính đã rà soát thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp và đề xuất phương án sắp xếp đối với 8 công ty lâm nghiệp. Mục tiêu là tinh gọn đầu mối, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản nhà nước, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, phương án này hiện chưa triển khai do còn chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính về sắp xếp, cơ cấu lại vốn tại các công ty lâm nghiệp theo quy định hiện hành.

Có thể thấy, việc cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Quảng Ninh đang được triển khai theo từng nhóm công việc, với tiến độ và phương án khác nhau. Bên cạnh những nội dung đã hoàn thành, nhiều phương án vẫn đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện thủ tục. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm quá trình sắp xếp đúng quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và sử dụng nguồn vốn nhà nước đúng mục tiêu.

Tháo gỡ vướng mắc từ những vấn đề cụ thể

Trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước, những khó khăn liên quan đến tài sản, đất đai, hồ sơ pháp lý và phương án xử lý tài chính là những vấn đề cần được giải quyết đồng bộ. Đơn cử như Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, Sở Tài chính đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, tài sản, đất đai; đồng thời khảo sát nhu cầu tiếp nhận tài sản tại các doanh nghiệp thuộc thành phố.

Công nhân công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên phát dọn thực bì chuẩn bị trồng rừng.

Trên cơ sở đó, Quảng Ninh đề xuất chuyển giao 371 tài sản còn lại của Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng sang Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh. Ngày 11/9/2026, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao tài sản theo thẩm quyền.

Cùng với đó, việc thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn của Thành ủy Quảng Ninh đang được triển khai thông qua Ban Chỉ đạo chuyển nhượng vốn. Hiện có 2 doanh nghiệp được rà soát, thực hiện các bước công việc là Công ty CP Trung đại tu ô tô và thiết bị máy mỏ Quảng Ninh và Công ty CP Khách sạn Hải Âu. Đến nay, Sở Tài chính đã báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả rà soát hồ sơ, đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo Văn phòng Thành ủy triển khai các bước tiếp theo để thực hiện việc thoái vốn của Thành ủy tại 2 doanh nghiệp trên.

Cùng với đổi mới công nghệ và quản trị, các doanh nghiệp cũng chú trọng hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng nhằm thu hút và giữ chân người lao động. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên đang xây dựng, hoàn thiện quy chế tiền lương, tiền thưởng; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả đã ban hành hệ thống thang, bảng lương và quy chế trả lương, thưởng mới. Tương tự, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh cũng đã ban hành thang, bảng lương và quy chế trả lương áp dụng trong doanh nghiệp. Riêng Công ty CP Cầu phà Quảng Ninh đang nghiên cứu cơ chế tiền lương, phụ cấp và chính sách khuyến khích phù hợp để giữ chân đội ngũ nhân lực kỹ thuật chuyên ngành.

Những nội dung này cho thấy cơ cấu lại doanh nghiệp cần được thực hiện đồng thời với việc củng cố năng lực quản trị và chăm lo nguồn nhân lực. Khi bộ máy được sắp xếp hợp lý, cơ chế quản lý rõ ràng và người lao động có động lực làm việc, doanh nghiệp mới có điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước là quá trình cần thời gian, sự phối hợp và những giải pháp phù hợp với từng đơn vị. Những kết quả bước đầu trên địa bàn thành phố cho thấy các nhiệm vụ đang từng bước được cụ thể hóa, từ sắp xếp tổ chức đến cơ cấu lại vốn và khai thác tài sản. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, đưa các phương án đã được phê duyệt vào thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy tốt hơn nguồn lực nhà nước.