Cô Tô chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai trường

Chỉ còn 2 tuần nữa, toàn thể học sinh trong toàn tỉnh sẽ chính thức bước vào năm học 2026-2027. Tại đặc khu Cô Tô những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày khai trường đang diễn ra khẩn trương, chủ động. Chính quyền và ngành giáo dục địa phương đang dồn lực rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cùng các chính sách hỗ trợ của tỉnh nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thầy và trò sẵn sàng vào năm học mới với tâm thế phấn khởi, tự tin.

Giáo viên Trường Mầm non Cô Tô rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, đồ dùng học tập cho năm học mới.

Là cơ sở giáo dục mầm non công lập duy nhất trên địa bàn đặc khu sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, Trường Mầm non Cô Tô tổ chức dạy học tập trung trên địa bàn với 1 điểm chính và 4 điểm trường lẻ. Theo số liệu thống kê về tình hình trẻ ra lớp đầu năm học 2026-2027, toàn trường hiện quản lý quy mô trẻ ra lớp ở khối mẫu giáo đạt 100% (323/323 trẻ) với tổng số 19 lớp.

Ngay từ tháng 7, cùng với việc tiếp tục vận động, huy động trẻ ra lớp, Trường Mầm non Cô Tô đã khẩn trương hoàn tất các phần việc từ chỉnh trang lớp học, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, đến kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ.

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Cô Tô Đinh Thị Hạnh cho biết: "Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi và vệ sinh lớp học đến nay cơ bản đã hoàn tất. Nhà trường đã rà soát tỉ mỉ từng phòng học, trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng bán trú; kiểm tra hệ thống điện, nước, PCCC và khu vực vui chơi ngoài trời, bảo đảm an toàn cho trẻ. Những sự chăm lo kịp thời này là nguồn động viên lớn để đội ngũ giáo viên mầm non nơi biển đảo giữ vững tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới trong môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn".

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Cô Tô kiểm tra, rà soát công tác tu sửa, chỉnh trang phòng học nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027.

Còn tại Trường THPT Cô Tô, năm học này, quy mô nhà trường dự kiến đạt 280 học sinh với 9 lớp học. Đáng chú ý, công tác tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua đạt kết quả xuất sắc với 101/101 học sinh đăng ký đủ điều kiện trúng tuyển (đạt 100%). Trước đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của trường cũng đạt tỷ lệ đỗ 100% (71/71 học sinh), 51 em học sinh trúng tuyển đại học.

Qua kiểm tra thực tế ngày 9/8, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Việt Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của nhà trường trong việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch giáo dục, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên và rà soát cơ sở vật chất, phòng học bộ môn. Nhà trường đã chủ động phương án triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cả 3 khối lớp, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, an ninh, an toàn trường học, kỹ năng số, hướng nghiệp và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

Bước vào năm học 2026-2027, đặc khu Cô Tô đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chuẩn bị tốt nhất cho 5 cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Theo đó, UBND đặc khu đã phê duyệt và cấp bổ sung hơn 312 triệu đồng cho 3 trường tiểu học và THCS mua sách giáo khoa năm học 2026-2027 cho học sinh mượn. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, công khai các chính sách hỗ trợ người học; rà soát, đối chiếu, không để trùng hưởng, bỏ sót, hoặc chậm hưởng; phối hợp chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh có nguy cơ bỏ học.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học và THCS Cô Tô. Ảnh: Thu Báu

Về đội ngũ, địa phương đã ban hành quyết định điều động, luân chuyển 6 giáo viên đến công tác tại Trường TH&THCS Thanh Lân, gồm 3 giáo viên từ Trường TH&THCS Cô Tô và 3 giáo viên từ Trường TH&THCS Đồng Tiến; dự kiến phân công 1 giáo viên Vật lý giảng dạy kiêm nhiệm và luân chuyển 6 giáo viên từ Trường TH&THCS Thanh Lân về. Đồng thời, tiếp tục rà soát các môn còn thiếu; thực hiện dạy liên trường, kiêm nhiệm, thỉnh giảng hoặc trực tuyến khi cần thiết.

Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp quy mô học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất và từng điểm trường; tiếp tục duy trì dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng, giáo dục hòa nhập, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục địa phương, STEM/STEAM, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng số. Đồng thời, duy trì phương án dạy học trực tuyến đối với điểm trường đảo Trần trong trường hợp thời tiết làm gián đoạn giao thông. Ngoài ra, đặc khu Cô Tô cũng đề xuất lắp điện mặt trời mái nhà tại 7 điểm trường và bổ sung 163 điều hòa tại 6 điểm trường.

Chỉ còn 2 tuần nữa tiếng trống khai trường sẽ rộn rã ngân vang giữa trùng khơi. Những chỉ đạo kịp thời, sát sao của ngành giáo dục, cùng sự vào cuộc chủ động của chính quyền địa phương và tâm huyết của đội ngũ thầy cô giáo đã và đang tạo nên một tâm thế vững vàng cho giáo dục Cô Tô. Dù còn đó những khó khăn đặc thù của vùng biển đảo, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, năm học 2026-2027 hứa hẹn sẽ an toàn, chất lượng và gặt hái nhiều thắng lợi mới, góp phần thắp sáng ngọn lửa tri thức nơi hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.