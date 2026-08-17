Sẵn sàng tâm thế, vững bước vào năm học mới

Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các trường tiểu học trên địa bàn phường Hạ Long đang gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng. Cùng với sự chủ động của các nhà trường, việc tỉnh kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ sách giáo khoa, xe đưa đón và nâng cấp cơ sở vật chất đã giúp phụ huynh, học sinh an tâm trước ngày khai giảng.

Bước vào năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đang khẩn trương hoàn tất các phần việc để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong một diện mạo mới. Sau khi thực hiện sáp nhập, quy mô nhà trường được mở rộng đáng kể với 1.931 học sinh ở 55 lớp. Đây là bước phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản vệ sinh lớp học trước thềm năm học mới.

Những ngày này, không khí chuẩn bị năm học mới diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Nhà trường tập trung sửa sang cơ sở vật chất, trang trí, sắp xếp lại các lớp học; tổ chức vệ sinh khuôn viên, bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thân thiện. Cùng với đó, công tác chuẩn bị sách giáo khoa được triển khai theo chủ trương mới, tạo điều kiện để học sinh có thể mượn sách tại trường, góp phần giảm bớt chi phí và bảo đảm các em có đầy đủ tài liệu phục vụ học tập ngay từ đầu năm học.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng đang tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật những yêu cầu mới của giáo dục hiện đại. Trong đó, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số được chú trọng, hướng tới việc ứng dụng công nghệ vào thiết kế bài giảng một cách có trách nhiệm, hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Trần Quốc Toản hướng dẫn giáo viên việc dán gáy và đóng dấu sách cho đúng chuẩn.

Cô giáo Trần Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết năm học này, trường xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh đổi mới và tạo môi trường tốt nhất để mỗi học sinh được phát triển, được yêu thương và hạnh phúc. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; quan tâm đến từng đối tượng học sinh, coi chất lượng không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở sự tự tin, kỹ năng và khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Là ngôi trường nằm ở trung tâm phường Hạ Long, Trường Tiểu học Quang Trung đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết, sẵn sàng chào đón 2.266 học sinh bước vào năm học 2026-2027. Với số lượng học sinh đông, công tác chuẩn bị năm học mới được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng, từ cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp đến các điều kiện phục vụ dạy và học.

Năm nay, Trường Tiểu học Quang Trung được phường Hạ Long quan tâm đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng để thực hiện nhiều hạng mục, trong đó tập trung sơn sửa, vệ sinh các khu lớp học và khu nhà đa năng. Những hạng mục được đầu tư không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo nhà trường, mà còn tạo môi trường học tập khang trang, sạch đẹp, an toàn cho học sinh.

Đến thời điểm này, các phần việc đang được hoàn tất theo kế hoạch. Cùng với đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng tích cực triển khai những công việc cuối cùng, từ sắp xếp lớp học, chuẩn bị đồ dùng dạy học đến vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Trường Tiểu học Quang Trung sẵn sàng đón trẻ đến trường năm học

2026-2027.

Điểm mới trong năm học này còn đến từ những chính sách hỗ trợ thiết thực, nhân văn của địa phương dành cho học sinh như hỗ trợ sách giáo khoa, xe đưa đón và tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học. Những chính sách này đang tạo thêm niềm vui, sự phấn khởi cho các nhà trường, phụ huynh và học sinh trước thềm năm học mới.

Anh Bùi Giang Nam, Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi năm học mới, các cháu được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực của tỉnh. Việc hỗ trợ sách giáo khoa giúp các gia đình giảm bớt một phần chi phí đầu năm học; chính sách xe đưa đón cũng tạo thuận lợi, an toàn hơn cho các cháu trong quá trình đi học. Đặc biệt, tỉnh và phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp được sửa sang, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh. Đây là những chính sách rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tỉnh, địa phương đối với học sinh và các gia đình, qua đó giúp phụ huynh chúng tôi thêm yên tâm, phấn khởi khi bước vào năm học mới”.