Nữ Than - Khoáng sản Việt Nam thua 0-2 trước Phong Phú Hà Nam trên SVĐ Cửa Ông

Tại lượt trận thứ 10 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, đội nữ Than - Khoáng sản Việt Nam đã để thua Phong Phú Hà Nam với tỷ số 0-2 trên SVĐ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, chiều 3/8. Dù thi đấu nỗ lực và tạo ra không ít cơ hội trong hiệp 2, các cầu thủ Than - Khoáng sản Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn thắng.

Trước khi bước vào trận đấu, Than - Khoáng sản Việt Nam đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 2 chiến thắng và 5 thất bại sau 7 trận đã đấu, hiệu số bàn thắng/bại là -4. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Đội hình ra sân của CLB bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, chủ động tranh chấp và tổ chức tấn công. Trên sân nhà, các cầu thủ Than - Khoáng sản Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm, trong khi Phong Phú Hà Nam cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự và sẵn sàng tổ chức những tình huống phản công nhanh. Thế trận diễn ra hấp dẫn, quyết liệt với những pha tranh chấp không khoan nhượng ở khu vực giữa sân.

Các cầu thủ Than - Khoáng sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam tranh chấp quyết liệt trong trận đấu.

Những nỗ lực giành bóng của cầu thủ CLB bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong 45 phút đầu tiên, hai đội tạo ra thế trận tương đối cân bằng. Dù có những tình huống uy hiếp khung thành của nhau, cả Than - Khoáng sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam đều không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, khi thể lực của các cầu thủ dần bị ảnh hưởng, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Những pha va chạm cũng diễn ra quyết liệt hơn khi cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

Phút 72, từ một tình huống tấn công của Phong Phú Hà Nam, Nguyễn Thị Hồng Huế vượt qua sự truy cản của cầu thủ Than - Khoáng sản Việt Nam. Bóng sau đó đập vào chân một cầu thủ khác và đổi hướng, khiến thủ môn Mai Nguyễn Ái Vi không có cơ hội cản phá, đưa Phong Phú Hà Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Phong Phú Hà Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 87, cầu thủ mang áo số 29 Y Za Lương có pha đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Phút 77, cầu thủ mang áo số 29 Y Za Lương nâng tỷ số 2-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Bị dẫn trước 2 bàn, Than - Khoáng sản Việt Nam dồn toàn lực lên tấn công. Các cầu thủ liên tục tổ chức những đợt lên bóng và tạo ra một số tình huống nguy hiểm trước khung thành Phong Phú Hà Nam. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến đội chủ nhà không thể có được bàn thắng.

Các cầu thủ Than - Khoáng sản Việt Nam nỗ lực tổ chức tấn công tìm kiếm bàn gỡ.

Chung cuộc, Than - Khoáng sản Việt Nam để thua Phong Phú Hà Nam với tỷ số 0-2.

Sau lượt trận thứ 10, Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ tạm nghỉ để đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho chiến dịch tham dự ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Giải đấu dự kiến trở lại vào đầu tháng 10 với những lượt trận tiếp theo của giai đoạn lượt về. Tại lượt trận thứ 11, diễn ra ngày 8/10, Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ gặp TP Hồ Chí Minh I trên sân Ngài Giao.