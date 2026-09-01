Cụ ông 91 tuổi lập lại kỷ lục người cao tuổi nhất chinh phục Appalachian Trail

Ở tuổi 91, Dale “Grey Beard” Sanders đã lập lại kỷ lục người cao tuổi nhất chinh phục toàn bộ Appalachian Trail, một trong những tuyến đường mòn nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Dale Sanders, 91 tuổi, ăn mừng khoảnh khắc chinh phục hành trình Appalachian Trail tại đỉnh núi Katahdin, ngày 31/8/2026, trong Công viên bang Baxter, hạt Piscataquis, bang Maine, Mỹ. Ảnh: AP.

Ông Sanders hoàn thành hành trình dài khoảng 2.193 dặm, tương đương 3.530 km, trải dài từ bang Georgia đến Maine. Ông về đích hôm 31/8 trên đỉnh núi Katahdin, ngọn núi cao nhất bang Maine, và dành một phút cầu nguyện trước tấm biển đánh dấu điểm cuối của hành trình.

Đáng chú ý, Sanders cho biết ông đã ngã 71 lần trong chuyến đi, trong đó có 6 lần ông gọi là những cú ngã nặng. Một lần khiến ông phải nhập viện trong thời gian ngắn, còn một lần xảy ra chỉ cách đích khoảng 200 yard, tương đương 183 mét.

Sanders từng lập kỷ lục này vào năm 2017, khi 82 tuổi. Tuy nhiên, 4 năm sau, người bạn 83 tuổi của ông, M.J. Eberhart, đã vượt qua kỷ lục này. Sanders sau đó quyết định trở lại đường mòn để giành lại danh hiệu.

Hành trình gian nan ở tuổi 91

Chuyến đi lần này khó khăn hơn nhiều so với lần đầu tiên. Dù đã dành 6 tháng để tập luyện, Sanders thừa nhận thể lực của ông không ở trạng thái tốt nhất khi trở lại đường mòn.

Trong một lần xuống núi Killington ở Vermont hồi tháng 6, ông ngã xuống khu vực đầy đá, khiến chân, tay và cánh tay bị trầy xước. Vài tuần sau, cánh tay trái của ông bị tê và ông phải nhập viện ở Maine. Các bác sĩ ban đầu lo ngại ông có thể bị đột quỵ, nhưng sau đó xác định nguyên nhân là một dây thần kinh bị chèn ép.

Có lúc Sanders đã nghĩ đến việc dừng hành trình. Nhưng sau khi trở về Tennessee ở bên vợ, sự động viên của bà đã tiếp thêm cho ông động lực để tiếp tục.

Không chỉ là cuộc đua với kỷ lục

Trên hành trình, Sanders dần nhận ra mục tiêu của mình không chỉ là giành lại kỷ lục.

Câu chuyện của ông thu hút sự chú ý của cộng đồng những người yêu thích Appalachian Trail và hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Sanders cho biết điều khiến ông bất ngờ nhất là hành trình của mình đã truyền cảm hứng và động lực cho những người khác.

Nữ vận động viên Meredith Ewenson từng gặp Sanders trên đường mòn ở New Hampshire cho biết bà ấn tượng trước sức bền và khả năng di chuyển của ông.

"Ông Sanders là minh chứng rằng tuổi tác không nhất thiết phải giới hạn những điều con người có thể làm." - bà Ewenson nói.

Nhiều kỷ lục ở tuổi xế chiều

Sinh năm 1935 tại Kentucky, Sanders từng phục vụ trong Hải quân Mỹ và có thời gian dài làm việc trong lĩnh vực công viên và giải trí trước khi nghỉ hưu năm 2002.

Ông cũng nắm giữ nhiều kỷ lục khác liên quan đến tuổi tác, trong đó có việc trở thành người cao tuổi nhất chèo thuyền hoàn thành toàn bộ chiều dài sông Mississippi. Hành trình dài 87 ngày này bắt đầu đúng vào sinh nhật lần thứ 87 của ông.

Với Sanders, việc hoàn thành Appalachian Trail một lần nữa không chỉ là cuộc chinh phục một tuyến đường dài hàng nghìn km, mà còn là thông điệp rằng không bao giờ là quá muộn để thử thách giới hạn của chính mình.