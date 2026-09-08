Vốn tín dụng chính sách - "đòn bẩy" để người dân phát triển kinh tế

Từ những khoản vay ưu đãi, nhiều hộ dân ở Quảng Ninh có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Khi đồng vốn được trao đúng lúc, sử dụng đúng hướng sẽ trở thành điểm tựa để người dân tự tin vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, gia đình chị Lưu Thị Vân, thôn Bình Hải (xã Đầm Hà) là một điển hình tiêu biểu lựa chọn phát triển mô hình nuôi vịt biển lấy trứng.

"Thời gian đầu lập nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhà cửa không kiên cố, vốn liếng hạn chế. Nhờ được hỗ trợ của Hội Nông dân xã và nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi từng bước mở rộng sản xuất. Hiện quy mô đàn vịt của gia đình duy trì từ 800-1.000 con, mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 500-600 quả trứng, cho thu nhập bình quân 60-70 triệu đồng/tháng", chị Vân chia sẻ.

Gia đình chị Lưu Thị Vân, thôn Bình Hải (xã Đầm Hà) nuôi vịt biển lấy trứng mang lại thu nhập cao.

Để tiếp sức cho các mô hình kinh tế các hộ nông dân làm chủ phát triển bền vững, Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò “cầu nối” hiệu quả giữa hội viên với Ngân hàng Chính sách xã hội. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, toàn xã hiện có trên 910 hộ vay vốn, với tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và thành phố đã triển khai 6 dự án cho 33 hộ vay, tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân xã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì 20 tổ tín chấp, hỗ trợ 154 hộ vay với dư nợ trên 23 tỷ đồng, tạo điều kiện để nông dân đầu tư phát triển sản xuất, trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và hệ thống chính trị trong việc tổ chức triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Chính phủ trên địa bàn Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật. Đối với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ninh đang triển khai 19 chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó 14 chương trình liên quan trực tiếp đến công tác giảm nghèo. Giai đoạn 2021-2025, đã có 138.832 lượt khách hàng được vay vốn, với tổng doanh số cho vay 9.531,4 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 6.750 tỷ đồng, chiếm 71% doanh số cho vay. Đến hết năm 2025, tổng dư nợ đạt 6.055,5 tỷ đồng, với 74.510 khách hàng còn dư nợ.

Nguồn vốn chính sách đã đến với những nhóm người cần được hỗ trợ để có thêm cơ hội ổn định cuộc sống. Trong giai đoạn 2021-2025, có 4.543 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; 95.232 lượt người lao động vay vốn tạo việc làm, tăng thu nhập. Cùng với đó, có 26.984 lượt hộ được vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 1.751 lượt khách hàng vay vốn xây dựng, sửa chữa, mua mới nhà ở; 1.636 lượt hộ vay vốn phục vụ học tập cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và 209 lượt hộ vay vốn tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cẩm Phả trao vốn vay cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Đăng Kiệm, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết: Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Ninh tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới trên địa bàn Quảng Ninh. Đề nghị thành phố sớm xem xét ban hành chuẩn nghèo phù hợp với thực tiễn, đồng thời xem xét có chính sách hỗ trợ cho vay đối với hộ có mức sống trung bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động của Tổ Kiết kiệm và vay vốn, tình hình sử dụng vốn của người vay.

Việc quản lý chặt chẽ, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, được sử dụng đúng mục đích sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để chính sách phát huy hiệu quả, hạn chế tình trạng lợi dụng, trục lợi. Giai đoạn 2021-2025, từ các nguồn lực của Trung ương và địa phương, trong đó có tín dụng chính sách, Quảng Ninh đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Có 11.698 lượt hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo của Quảng Ninh thoát nghèo bền vững.

Đến nay, TP Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí. Đây là kết quả của nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp thêm một điểm tựa thiết thực để người dân chủ động thay đổi cuộc sống.