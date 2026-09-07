Phường Hà An: Trao 105 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 7/9, Ủy ban MTTQ, Hội CCB, Ban CHQS phường Hà An tổ chức lễ trao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh năm 2026 theo chương trình của Ủy ban MTTQ thành phố về hỗ trợ các trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Gia đình anh Lê Văn Nhâm (khu phố Hoàng Tân 1, phường Hà An) nhận hỗ trợ để xây dựng nhà mới.

Gia đình được hỗ trợ là anh Lê Văn Nhâm ở khu phố Hoàng Tân 1, có bố là CCB Lê Văn Luận. Gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, sống trong căn nhà xuống cấp và đang chăm sóc 1 người em bị di chứng chất độc hóa học.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ, Hội CCB và Ban CHQS phường Hà An đã trao cho gia đình anh Nhâm 70 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ thành phố chuyển về, 25 triệu đồng từ nguồn do Hội CCB phường kêu gọi đóng góp.

Trong đợt hỗ trợ trước đó, Ủy ban MTTQ và Hội CCB phường Hà An đã trao 10 triệu đồng tiền mặt và hiện vật là 5 tấn xi măng để thi công căn nhà mới. Như vậy, tổng số kinh phí mà phường Hà An vận động, trao hỗ trợ gia đình anh Nhâm là 105 triệu đồng. Việc hỗ trợ được Ủy ban MTTQ phường phân bổ đúng, nhanh chóng, giám sát chặt chẽ để bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Theo chỉ đạo của Ủy ban MTTQ thành phố, có tổng số 8 trường hợp được hỗ trợ trong đợt này tại các địa phương: Hoàng Quế, An Sinh, Liên Hòa, Hà An, Hà Tu, Cẩm Phả, Tiên Yên.