Y tế cơ sở - Điểm tựa chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Những năm gần đây, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo tại Quảng Ninh đã có những chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, từ ngày 1/11/2025, Quảng Ninh chính thức vận hành mô hình hệ thống y tế 2 cấp với việc sắp xếp, tổ chức lại toàn diện. Sau khi được bàn giao nguyên trạng về xã, phường, đặc khu quản lý, mạng lưới y tế cơ sở được tinh gọn nhưng mở rộng chức năng, nhanh chóng ổn định để bảo đảm mỗi địa bàn đều có điểm tựa y tế vững chắc cho người dân.

Những ngày này, cán bộ y tế tại Điểm trạm 4, Trạm Y tế xã Đầm Hà thường xuyên tiếp đón người dân trên địa bàn đến tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân, đồng thời vẫn duy trì các chương trình y tế trọng điểm, gồm: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sơ cấp cứu và khám bệnh BHYT thông thường.

Trạm Y tế xã Đầm Hà triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Theo y sĩ Hoàng Thị Hợp, Phụ trách điểm trạm 4, Trạm Y tế xã Đầm Hà, cái khó ở khu vực này là rào cản mùa vụ, bà con ngại đi khám vì bận làm đồng, đi cấy hay ra biển. Chính vì vậy, tôi cùng các đồng nghiệp phối hợp với cán bộ thôn, Ban công tác Mặt trận "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động. Thậm chí, điểm trạm còn lập các nhóm Zalo thôn xóm để nhắc lịch tiêm, báo giờ khám sức khỏe miễn phí hay tầm soát bệnh đái tháo đường, huyết áp đến từng hộ gia đình.

"Dù lực lượng và máy móc ở điểm trạm còn khiêm tốn, nhưng bà con tin tưởng đến khám là chúng tôi mừng lắm. Xã Đầm Hà đang phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 ngay trong năm 2026 này, chúng tôi chỉ mong y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư hơn nữa để người dân vùng khó được chăm sóc sức khỏe" - Y sĩ Hợp cho biết thêm.

Nhân viên y tế tận tình tư vấn, đồng hành cùng người dân.

Trạm Y tế xã Đầm Hà hiện có 1 trạm chính và 4 điểm trạm với 44 nhân lực trên tổng số 47 chỉ tiêu được giao. Trạm được bố trí 5 bác sĩ giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Mặc dù cơ sở vật chất, thiết bị sau khi bàn giao về xã quản lý vẫn còn những thiếu thốn nhất định, nhưng chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp cùng ngành Y tế từng bước đầu tư, nâng cấp để trạm thực sự là điểm tựa tin cậy của bà con.

Ông Đinh Thanh Bình, 87 tuổi, người dân thôn Đại Bình, xã Đầm Hà, cho biết: "Chúng tôi rất mừng. Bà con nhân dân vốn đi làm vất vả từ sáng đến tối, thậm chí có bệnh mà không đi khám được. Giờ nhờ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà người dân vùng khó như chúng tôi được chăm sóc sức khỏe miễn phí".

Người dân phấn khởi khi được khám, tư vấn sức khỏe ngay tại cơ sở.

Còn tại đặc khu Vân Đồn và Cô Tô, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân cho hơn 40.000 người từ 18 tuổi trở lên cũng đang được triển khai tích cực.

Vượt qua những rào cản về địa bàn biển đảo, giao thông cách trở và lịch đi biển của ngư dân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn - đơn vị y tế phụ trách địa bàn đã huy động 100% cán bộ, trưng dụng thêm các bác sĩ nghỉ hưu, chuyên gia tuyến tỉnh và liên kết với bệnh viện tuyến trên để khám bệnh cho nhân dân.

Bác sĩ CKII Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, cho biết: "Bệnh viện đã linh hoạt thành lập các đoàn khám cố định tại trung tâm và các đoàn khám lưu động đến tận nhà văn hóa, trường học, thậm chí khám cả buổi tối và ngày nghỉ. Đơn vị còn đưa cả thiết bị di động như máy siêu âm xách tay, máy X-quang ra đảo, lấy mẫu máu bảo quản đưa về trung tâm xét nghiệm rồi trả kết quả qua sổ sức khỏe điện tử. Đối với những người già yếu, bệnh nặng không thể đi lại, các y, bác sĩ không quản ngại đến tận nhà để khám. Nhờ cách làm "cuốn chiếu" linh hoạt này, hàng ngàn lượt người dân đã được tầm soát, phát hiện sớm các bệnh mãn tính như tim mạch, đái tháo đường, cơ xương khớp, hô hấp… giúp giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống".

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao trạm y tế về cấp xã quản lý từ ngày 1/1/2026, Quảng Ninh hiện có 5 bệnh viện đa khoa khu vực, 55 trạm y tế và 92 điểm trạm. Ngành Y tế Quảng Ninh đã điều động, bổ sung hơn 450 cán bộ y tế dự phòng về cơ sở, nâng tổng nhân lực tuyến trạm lên hơn 1.500 người. Quảng Ninh cũng đã bố trí 253 bác sĩ cho các trạm y tế, đạt trung bình 4,6 bác sĩ/trạm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Y tế cơ sở - nơi người dân gửi gắm niềm tin chăm sóc sức khỏe.

Dù vậy, hệ thống y tế cơ sở vẫn đang đứng trước không ít thách thức khi toàn tỉnh còn khoảng 230 vị trí chưa tuyển dụng, nhiều nơi vẫn thiếu dược sĩ, kỹ thuật viên và nhân lực công nghệ thông tin.

Để gỡ điểm nghẽn này, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Luân phiên bác sĩ bệnh viện về trạm (dự kiến đưa 111 lượt bác sĩ về hỗ trợ hết năm 2026), đào tạo chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số và ban hành các chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài.

Những nỗ lực trên đang biến từng điểm trạm, trạm y tế trở thành điểm tựa vững chắc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các xã vùng cao, biên giới, hải đảo của Quảng Ninh.