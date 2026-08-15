Rực rỡ cờ, hoa chào mừng ngày bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố

Ngày mai 16/8, toàn tỉnh có 395.344 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu để bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Không khí hướng về ngày bầu cử tại các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh đang rất sôi nổi, rộn ràng với cờ hoa rực rỡ, các khu vực bỏ phiếu được trang hoàng khang trang, công tác tuyên truyền và chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, nơi cử tri gửi gắm niềm tin vào những người có đủ uy tín, năng lực và trách nhiệm để dẫn dắt cộng đồng dân cư trong nhiệm kỳ mới.

Tới thời điểm này, các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đã được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa khu phố Đoàn Xá, phường Đông Triều, được trang trí khang trang, sạch đẹp.

Các tuyến đường rực rỡ cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu hướng về ngày hội bầu cử.

Thời điểm này, trên khắp các tuyến đường, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng cùng băng rôn, pa nô tuyên truyền đã tạo nên bầu không khí rộn ràng trước ngày hội lớn ở cơ sở.

Các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang, danh sách người ứng cử cùng các văn bản hướng dẫn được niêm yết công khai, thuận tiện để nhân dân theo dõi. Cùng với đó, hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động.

Cử tri xã Bình Liêu xem lại danh sách cử tri được niêm yết công khai tại điểm bỏ phiếu.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử, chính quyền xã Ba Chẽ tới kiểm tra lại danh sách niêm yết cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.

Khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà dựng rạp tại khu vực bỏ phiếu, tạo không gian che nắng, che mưa, bảo đảm thuận lợi, an toàn cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu trong ngày hội bầu cử.

Ghế ngồi trong hội trường cũng đã được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng tại điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Bình Liêu.

Tại xã Bình Liêu, vùng biên giới nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, không khí hướng về ngày bầu cử rất sôi nổi. Các thôn đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ ngày bỏ phiếu. Nhiều người dân hồ hởi, tranh thủ đến khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu chương trình hành động, thông tin về người ứng cử.

Anh Tô Ngọc Thắng, thôn Bình Đẳng, xã Bình Liêu, cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi khi được trực tiếp lựa chọn người đại diện cho thôn. Mong rằng, trưởng thôn nhiệm kỳ mới sẽ là người gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm, biết lắng nghe và cùng người dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng thôn ngày càng đoàn kết, văn minh.

Đặc biệt, để tạo môi trường xanh, sạch đẹp, ngay từ sáng sớm người dân trên địa bàn xã Tiên Yên đã cùng dọn vệ sinh, quét dọn tại các khu vực diễn ra bỏ phiếu vào ngày 16/8.

Người dân tham gia dọn vệ sinh tại khu phố Tiên Lãng, xã Tiên Yên.

Còn tại xã Tiên Yên, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, các tuyến đường vào khu dân cư đều được vệ sinh sạch đẹp, cờ hoa được treo đồng bộ. Đặc biệt, ngay từ sáng sớm ngày 15/8, người dân tại các thôn, khu phố đã cùng nhau quét dọn, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, chỉnh trang khuôn viên xung quanh các điểm bỏ phiếu. Đây là những việc làm thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân, cùng chung tay chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

Bà Hoàng Thị Tỉnh, khu phố Thống Nhất, xã Tiên Yên, chia sẻ: Chúng tôi cùng nhau dọn vệ sinh, chỉnh trang khu vực xung quanh điểm bỏ phiếu để tạo cảnh quan sạch đẹp, đón bà con đến tham gia bầu cử. Ai cũng rất phấn khởi và mong muốn lựa chọn được người có uy tín, trách nhiệm để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Lãnh đạo phường Hạ Long kiểm tra công tác sẵn sàng chuẩn bị cho bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Phiếu bầu tại các khu phố được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng quy định, sẵn sàng phục vụ cử tri trong ngày bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Hà Lầm được trang hoàng theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, tạo không khí phấn khởi để cử tri tới bỏ phiếu.

Thời điểm này, không khí chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Cô Tô cũng đang diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Tại các nhà văn hóa nơi thực hiện bỏ phiếu bầu, cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu được trang trí nổi bật; danh sách cử tri được niêm yết công khai; hòm phiếu, bàn ghế, hệ thống âm thanh được chuẩn bị chu đáo.

Anh Phạm Văn Tiến, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Chàng Sơn, Cô Tô, cho biết: Chúng tôi xác định cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng ở cơ sở, vì vậy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bỏ phiếu được triển khai tích cực, bằng nhiều hình thức, giúp cử tri nắm rõ quyền, trách nhiệm của mình và lựa chọn được người có uy tín, năng lực, trách nhiệm. Đến thời điểm hiện tại, các điều kiện chuẩn bị cho bầu cử đã được hoàn tất. Khu phố sẵn sàng để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.

Tại đặc khu Cô Tô, các khu vực bỏ phiếu cũng đã được sắp xếp, kê dọn gọn gàng...

... và trang trí khang trang, sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong không khí hân hoan, rực rỡ cờ hoa, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định. Từ miền núi, vùng biên giới đến đô thị, hải đảo, diện mạo các khu dân cư được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp; người dân phấn khởi, kỳ vọng lựa chọn được những người có uy tín, trách nhiệm, năng lực, gần dân, sát dân, cùng cộng đồng xây dựng thôn, bản, khu phố ngày càng phát triển.