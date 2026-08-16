Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra công tác tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố

Sáng 16/8, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự khai mạc và bỏ phiếu bầu trưởng khu phố Hồng Hà 4 (phường Hạ Long), nhiệm kỳ 2026-2031 và đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại một số khu phố trên địa bàn phường Hồng Gai, Cao Xanh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bỏ phiếu bầu cử trưởng khu phố Hồng Hà 4 (phường Hạ Long).

Khu phố Hồng Hà 4 hiện có trên 1.000 hộ dân, với trên 3.000 nhân khẩu. Đây là khu phố giữ nguyên, không thực hiện sáp nhập trong đợt sắp xếp thôn, khu phố vừa qua.

Trong không khí dân chủ, phấn khởi, sau nghi thức khai mạc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã bỏ lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn Trưởng khu phố Hồng Hà 4, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp đó, các cử tri đại diện hộ gia đình lần lượt thực hiện quyền bỏ phiếu theo quy định.

Sau khi bỏ phiếu tại khu phố Hồng Hà 4, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại khu phố Hồng Gai 2 (phường Hồng Gai) và khu phố Cao Xanh 7 (phường Cao Xanh).

Cử tri đại diện hộ gia đình khu phố Hồng Hà 4 bỏ phiếu bầu trưởng khu phố.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí trực tiếp tìm hiểu công tác chuẩn bị, việc niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, bố trí khu vực bỏ phiếu, tổ chức hướng dẫn cử tri và các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử.

Đồng chí trao đổi, động viên các thành viên tổ bầu cử tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy trình, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, an toàn, đúng quy định và thuận lợi cho cử tri.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với cử tri đến tham gia bầu cử tại khu phố Hồng Gai 2.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với thành viên tổ bầu cử khu phố Hồng Gai 2 (phường Hồng Gai) trong triển khai công tác bầu cử.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Việc bầu trưởng thôn, khu phố có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở. Vì vậy, công tác tổ chức phải bảo đảm để cử tri lựa chọn được người có uy tín, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, có khả năng vận động, tập hợp nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với cộng đồng dân cư.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao đổi với tổ bầu cử khu phố Cao Xanh 7 (phường Cao Xanh).

Đồng chí cũng động viên các tổ bầu cử tiếp tục bám sát địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đại diện hộ gia đình thực hiện đầy đủ quyền của mình; đồng thời làm tốt công tác kiểm phiếu, tổng hợp kết quả sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.