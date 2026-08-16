Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự khai mạc bầu cử trưởng khu phố tại khu Hồng Hải 8 (phường Hạ Long)

Sáng 16/8, tại Nhà văn hóa khu Hồng Hải 8, phường Hạ Long, lễ khai mạc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trang trọng, dân chủ. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo UBND phường Hạ Long dự và thực hiện bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bầu cử khu phố Hồng Hải 8 được tổ chức trong không khí trang trọng, phấn khởi. Các đại biểu và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tiến hành các bước theo quy định.

Ngay sau lễ khai mạc, tại điểm bầu cử khu phố Hồng Hải 8, có 321 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Với tinh thần trách nhiệm, cử tri phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, gửi gắm niềm tin vào trưởng khu phố mới tâm huyết, trách nhiệm, có khả năng tập hợp nhân dân, góp phần xây dựng khu phố ngày càng văn minh, phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các cử tri thực hiện bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Phường Hạ Long có 16 điểm bầu cử, với tổng số 12.265 cử tri đại diện hộ gia đình; 100% khu phố thống nhất tham gia bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Qua các bước hiệp thương, phường thống nhất danh sách 16 ứng cử viên trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 7/16 ứng cử viên tái cử; tuổi trung bình của các ứng cử viên là 60,4 tuổi; người trẻ tuổi nhất là 45 tuổi; 100% ứng cử viên là nam.

Ghi nhận tại các điểm bầu cử, không khí ngày bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và phấn khởi. Các điểm bầu cử được trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyền; hòm phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu được triển khai chu đáo, nghiêm túc, đúng quy định.

Với tinh thần trách nhiệm, cử tri phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, gửi gắm niềm tin vào người trưởng khu phố mới tâm huyết, trách nhiệm.

Việc tổ chức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở, lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản tại khu dân cư.