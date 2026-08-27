Đảng ủy xã Hoành Mô tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026

Sáng 27/8, Đảng ủy xã Hoành Mô tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Hiện nay, toàn Đảng bộ xã Hoành Mô có 595 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi, đảng bộ, gồm 3 đảng bộ cơ sở, 5 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ thôn, bản.

Lãnh đạo Đảng bộ xã Hoành Mô trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, xã Hoành Mô có 17 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 14 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên, gia đình và tổ chức Đảng.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Đảng ủy, chính quyền xã Hoành Mô đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hoành Mô mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi cư trú trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng xã Hoành Mô ngày càng phát triển, văn minh, giữ vững quốc phòng - an ninh.