Sơ kết Cụm thi đua số 2 Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam

Ngày 21/8, tại Quảng Ninh, Cụm thi đua các tỉnh trung du và đồng bằng sông Hồng (Cụm thi đua số 2) Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào Chữ Thập đỏ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.

Cụm thi đua số 2 gồm 6 tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình và Quảng Ninh. Toàn cụm hiện có 743 tổ chức hội cơ sở, gần 509.000 hội viên, 253 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, xã và trên 1.000 cán bộ kiêm nhiệm.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 7 tháng đầu năm, Hội Chữ Thập đỏ các đơn vị trong Cụm đã chủ động thích ứng nhanh chóng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc sắp xếp tinh gọn bộ máy MTTQ, các tổ chức CT-XH, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Nhờ đó, các phong trào, hoạt động của Hội được triển khai hiệu quả rõ nét, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nổi bật như: Hoàn thành Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031; vận động và trao tặng quà, trợ giúp, cứu trợ cho trên 400.000 lượt người, tổng trị giá gần 282 tỷ đồng; duy trì nhiều mô hình, chương trình hiệu quả gồm "Tết Nhân ái”, "Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, "Tháng nhân đạo”, "Ngân hàng bò”, "Xóa nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh”... Các hoạt động như: Tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; dinh dưỡng cho trẻ em khó khăn, khuyết tật; vận động hiến máu tinh nguyện, hiến mô, tạng; đối ngoại nhân đao... được đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

Từ thực tế hoạt động, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận vào những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong triển khai các hoạt động, phong trào; trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ dứt điểm, kịp thời để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Hội trong giai đoạn mới.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất đề ra trong các tháng cuối năm 2026 gồm: Đẩy mạnh thi đua chào mừng 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946-2026); đẩy nhanh tiến độ cập nhật thông tin hội viên, tình nguyện viên vào hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia; kiện toàn và tập huấn kỹ năng cho các đội ứng phó nhanh phòng ngừa thiên tai, thảm họa cấp tỉnh, cấp xã và tại cộng đồng; nhân rộng các mô hình hiệu quả về sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 đề ra…

Toàn cụm thống nhất chuyển giao nhiệm vụ cho Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Phú Thọ sẽ đăng cai hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ Thập đỏ năm 2026.

Lễ khởi công và trao kinh phí xây "Nhà Chữ Thập đỏ" cho hộ gia đình bà Bùi Thị Liễu (khu phố Cái Rồng 2, đặc khu Vân Đồn).

Nhân dịp này, Cụm thi đua số 2 Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ đặc khu Vân Đồn, tổ chức lễ khởi công "Nhà Chữ Thập đỏ” cho hộ bà Bùi Thị Liễu ở khu phố Cái Rồng 2. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 100 triệu đồng cho gia đình để hỗ trợ thi công, phấn đấu hoàn thành căn nhà vào cuối năm 2026.