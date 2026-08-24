Sân chơi “Sau giờ thứ 8”

Chiều 24/8, Liên đoàn Lao động Quảng Ninh chỉ đạo Công đoàn phường Hạ Long tổ chức Sân chơi “Sau giờ thứ 8” năm 2026. Đây là một trong những hoạt động triển khai Đề án “Phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030”, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2/9, chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phần thi Lời chào công nhân của Công đoàn Công ty CP tập đoàn Four Home.

Ba đội tham gia sân chơi đến từ Công đoàn Công ty CP tập đoàn Four Home; Công đoàn Trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông; Công đoàn Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom tại Quảng Ninh. Các đội trải qua 3 phần thi: “Lời chào công nhân”, “Kiến thức pháp luật” và “Nhịp sống công nhân”.

Các câu hỏi, tình huống tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với người lao động như hợp đồng, tiền lương, thương lượng tập thể, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoạt động công đoàn. Qua hình thức sân khấu hóa, các đội vừa thể hiện kiến thức pháp luật, vừa xử lý những tình huống thường gặp tại nơi làm việc.

Phần thi kiến thức pháp luật.

Theo Đề án “Phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030”, mỗi năm dự kiến tổ chức 114 sân chơi “Sau giờ thứ 8” cho công nhân lao động tìm hiểu pháp luật, tương ứng 570 sân chơi trong cả giai đoạn. Thông qua hình thức sân khấu hóa, chương trình giúp đoàn viên, người lao động tiếp cận các quy định pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tế nơi làm việc. Sân chơi cũng tạo cơ hội giao lưu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Thanh Hằng