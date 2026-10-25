Đầu tư gần 10 tỷ đồng cho thiết chế văn hóa, thể thao tại xã Lục Hồn

Lục Hồn vừa đầu tư chỉnh trang khu vực trung tâm văn hóa - thể thao xã, tạo thêm không gian rèn luyện, sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Các sân chơi khang trang, đồng bộ cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của người dân.

Công trình được triển khai tại thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 1,37ha. Các hạng mục chính gồm sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người, 2 sân bóng chuyền, 2 sân pickleball, sân và đường dạo, bãi đỗ xe, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước cùng các hạng mục phụ trợ.

Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số phần việc nhỏ đang được hoàn thiện. Một số khu vực đã được người dân sử dụng để tập luyện vào các buổi sáng, chiều và tối, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia.

Một số hạng mục đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của người dân.

Công trình thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, khu trung tâm văn hóa - thể thao sẽ bổ sung thiết chế dân sinh thiết thực, tạo điều kiện cho người dân mọi lứa tuổi rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, địa phương đang nghiên cứu phương án quản lý, khai thác phù hợp, để công trình góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất và phát huy hiệu quả phục vụ nhân dân.