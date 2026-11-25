Trao cơ hội cho phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Không chỉ góp phần xóa bỏ những định kiến, hủ tục tồn tại lâu đời, các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới ở Quảng Ninh đang mở ra cơ hội để phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS được học tập, phát triển, tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế - xã hội.

Hội viên, phụ nữ người dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh được nâng cao kiến thức về công nghệ số, an toàn trên không gian mạng. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Những năm qua, Quảng Ninh ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, trợ giúp xã hội, hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới những nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có phụ nữ và trẻ em vùng DTTS.

Một trong những kết quả nổi bật là sự thay đổi trong nhận thức của người dân về bình đẳng giới, đặc biệt trong việc từng bước xóa bỏ hủ tục, định kiến lạc hậu. Tình trạng tảo hôn trên địa bàn Quảng Ninh giảm hơn 97%; nhiều năm liền không còn ghi nhận trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Đây chính là kết quả của quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động, đồng thời phản ánh sự chuyển biến trong quan niệm về hôn nhân, gia đình, quyền được học tập và phát triển của trẻ em gái.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ (xã Ba Chẽ), nội dung bình đẳng giới được lồng ghép trong giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe vị thành niên và các hoạt động nâng cao năng lực cho học sinh DTTS. Trong môi trường nội trú, nơi học sinh nhiều dân tộc cùng học tập, sinh hoạt, nhà trường chú trọng giáo dục tinh thần tôn trọng, sẻ chia, giúp học sinh hiểu quyền, trách nhiệm của bản thân, biết bảo vệ mình và tôn trọng người khác. Qua những bài học, hoạt động ngoại khóa, bình đẳng giới từng bước được hình thành từ nhận thức đến cách ứng xử hằng ngày.

Cô giáo Đỗ Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ, chia sẻ: “Với học sinh đến từ nhiều cộng đồng dân tộc, nhà trường chú trọng giáo dục bình đẳng giới thường xuyên qua bài giảng, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt hằng ngày; đồng thời trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, tự bảo vệ, khuyến khích học sinh nữ tự tin, chủ động trong học tập và các hoạt động tập thể”.

Một giờ ngoại khóa của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ (xã Ba Chẽ).

Từ nhận thức được nâng lên, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế cũng ngày càng được khẳng định. Nhiều phụ nữ DTTS mạnh dạn tham gia sản xuất, kinh doanh, tiếp cận công nghệ, tìm kiếm hướng phát triển sinh kế mới.

Mô hình du lịch cộng đồng tại Kỳ Thượng Am Váp Farm (xã Kỳ Thượng) tạo cơ hội để phụ nữ dân tộc Dao trực tiếp tham gia làm du lịch, giới thiệu văn hóa, phong tục truyền thống đến du khách. Thông qua đào tạo kỹ năng tổ chức dịch vụ, hướng dẫn và tổ chức trải nghiệm, chị em có thêm thu nhập từ giá trị bản địa, đồng thời nâng cao sự tự tin, chủ động trong công việc và góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc.

Giai đoạn 2021-2025, hàng nghìn hội nghị tuyên truyền trực tiếp về bình đẳng giới được tổ chức, thu hút gần 49.000 lượt người tham gia; hơn 22.000 sản phẩm truyền thông được phát hành; hàng nghìn tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc tận dụng mạng xã hội, nền tảng số cũng giúp thông điệp về bình đẳng giới tiếp cận nhanh hơn, đa dạng đối tượng hơn, đồng thời mở ra cách thức truyền thông linh hoạt, phù hợp với đời sống hiện đại.

Tuy nhiên, không gian mạng cũng đặt ra những thách thức mới, đặc biệt là nguy cơ quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, bôi nhọ danh dự và bạo lực trên cơ sở giới. Vì vậy, thúc đẩy bình đẳng giới ngày càng gắn với trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên môi trường số.

Khi phụ nữ có cơ hội phát triển, trẻ em được bảo vệ, học tập và mọi thành viên trong gia đình được tôn trọng, những chuyển biến tích cực sẽ góp phần xây dựng cộng đồng vùng DTTS tiến bộ, bền vững.