Để thợ mỏ yên tâm gắn bó với nghề

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang cùng doanh nghiệp xây dựng hệ thống phúc lợi sát với nhu cầu của thợ mỏ. Sự chăm lo ấy góp phần giữ sức khỏe, ổn định cuộc sống và tạo thêm động lực để người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

Tháng 6 vừa qua, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Hà Mạnh Triêm, công nhân lái cần cẩu Phân xưởng Cơ điện Vận hành băng. Một mình nuôi con ăn học, đồng thời chăm sóc bố mẹ già ở quê Hương Khê (Hà Tĩnh), nhiều năm anh vẫn chưa thể có căn nhà riêng. Từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, anh được hỗ trợ 90 triệu đồng; chuyên môn Công ty hỗ trợ 10 triệu đồng, Công đoàn Công ty hỗ trợ 5 triệu đồng. Cùng với sự giúp sức của đồng nghiệp, người thân, cha con anh đã hoàn thành ngôi nhà mới.

Anh Triêm xúc động chia sẻ: "Khoản hỗ trợ không giải quyết thay toàn bộ khó khăn, nhưng giúp tôi vượt qua thời điểm cần một điểm tựa nhất”.

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Hà Mạnh Triêm (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Không chỉ chăm lo chỗ ở, Công đoàn Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả vừa phối hợp với chuyên môn tổ chức 3 đợt nghỉ mát kết hợp điều trị cho 124 công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc hoặc suy giảm sức khỏe. Trong 6 ngày tại Cửa Lò (Nghệ An), người lao động được vật lý trị liệu, tắm khoáng, tập luyện và nghỉ dưỡng để phục hồi thể lực sau thời gian dài lao động.

Tại Công ty CP Than Hà Lầm, công đoàn và chuyên môn tổ chức nghỉ mát cho gia đình thợ lò, công nhân cơ điện lò xuất sắc. Người lao động cùng người thân tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Tuần Châu, Sun World Bãi Cháy. Chuyến đi không chỉ ghi nhận những đóng góp của công nhân trực tiếp sản xuất, mà còn giúp gia đình công nhân hiểu, sẻ chia hơn với nghề mỏ.

Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2026, Công đoàn TKV đã xét hỗ trợ nhà ở cho 108 gia đình công nhân, gồm 88 nhà xây mới, 20 nhà sửa chữa, với tổng kinh phí 8,52 tỷ đồng. Các đơn vị trong TKV đã tổ chức cho hơn 41.000 lượt người tham quan, nghỉ mát với kinh phí hơn 233 tỷ đồng; 336 gia đình thợ lò được nghỉ mát theo hình thức 4 người/gia đình. Công đoàn TKV cũng triển khai chương trình nghỉ dưỡng cuối tuần cho 3.000 công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, suy giảm khả năng lao động hoặc có sức khỏe loại IV, V.

Gia đình công nhân Công ty CP Than Hà Lầm đi nghỉ mát, tham quan dịp hè 2026.

Theo ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn nắm chắc tình hình việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhà ở và điều kiện sinh hoạt của người lao động; ưu tiên nguồn lực cho công nhân trực tiếp sản xuất, người làm việc trong môi trường nặng nhọc và những gia đình còn khó khăn.

Trong ngành Than, chăm lo cho người lao động đã trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với từng nhu cầu thiết thực. "Bữa cơm Công đoàn" trong 6 tháng đầu năm phục vụ 41.471 công nhân, với kinh phí tăng thêm hơn 4,8 tỷ đồng, góp phần cải thiện bữa ăn giữa ca và tạo điều kiện để công đoàn lắng nghe tâm tư người lao động. Các cấp công đoàn còn thăm hỏi, hỗ trợ 23.150 lượt công nhân gặp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ với tổng kinh phí 49,39 tỷ đồng; tổ chức 118 cuộc đối thoại với hơn 11.297 công nhân, qua đó tiếp nhận và giải quyết 525 kiến nghị ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Công đoàn TKV tiếp tục xây dựng khu tập thể công nhân "Sạch đẹp - Văn minh", kiểm tra, nâng cấp 23 khu tập thể tại Quảng Ninh, đồng thời tư vấn mua nhà ở xã hội cho hơn 700 công nhân. Từ mái nhà, bữa ăn, sức khỏe đến điều kiện sinh hoạt, mỗi hoạt động đều hướng về người lao động. Sự chăm lo ấy không chỉ giúp thợ mỏ yên tâm gắn bó với nghề, mà còn góp phần giữ vững nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.