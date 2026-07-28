Đề xuất đầu tư Đô thị du lịch ven biển thế hệ mới tại Vân Đồn

Ngày 28/7, UBND tỉnh tổ chức họp, nghe báo cáo ý tưởng đề xuất đầu tư Dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới tại khu vực Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo; đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp.

Dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới được Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Tập đoàn HDMON, Quỹ Vanté Capital Fund 1, CIIC Group PTE Ltd. và China Construction Corporation Ltd. đề xuất nghiên cứu đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 5.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18 tỷ USD.

Với mục tiêu hình thành mô hình đô thị du lịch ven biển thế hệ mới, phát triển theo định hướng kết hợp du lịch, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…, dự án được định hướng phát triển thành 5 phân khu chức năng, gồm: Trung tâm đô thị - du lịch hàng hải; khu đô thị nghỉ dưỡng; khu dịch vụ du lịch cảng biển; khu đô thị y học và công nghệ trong khu vực thương mại tự do; khu bảo tồn rừng và văn hóa.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Dự án đánh giá là một trong những ý tưởng đầu tư có quy mô lớn nhất từng được đề xuất tại Khu kinh tế Vân Đồn hiện nay, không chỉ tạo dựng một khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, dự án còn hướng tới hình thành một cực phát triển mới với hệ sinh thái kinh tế hiện đại, kết hợp giữa kinh tế biển, dịch vụ, công nghệ cao, y học và đổi mới sáng tạo. Dự án triển khai sẽ góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Bắc Cái Bầu theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đồng thời tạo động lực mới để Vân Đồn bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tại cuộc họp, trên cơ sở các đề xuất từ nhà đầu tư, đại biểu tập trung thảo luận về sự phù hợp của ý tưởng đầu tư với các quy hoạch đã được phê duyệt; phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu Bắc Cái Bầu; hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng, mặt nước; các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đồng thời làm rõ trình tự, thủ tục pháp lý, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và lộ trình triển khai dự án theo quy định của pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh hoan nghênh ý tưởng đề xuất của Liên danh nhà đầu tư. Đồng chí nhấn mạnh, Vân Đồn đang đứng trước thời cơ phát triển mới với định hướng xây dựng trở thành đặc khu kinh tế hiện đại, thông minh, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và vùng Đông Bắc. Việc nghiên cứu các ý tưởng đầu tư phải định hướng có tính đột phá, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khác biệt của khu vực, tạo không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Cùng với đó, phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đồng thời, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Tỉnh thống nhất cho phép Liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất để UBND tỉnh xem xét, thẩm định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền. Hồ sơ dự án phải chứng minh đầy đủ năng lực tài chính, năng lực khoa học - công nghệ và kỹ thuật của nhà đầu tư; bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Vân Đồn và có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình nghiên cứu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các khu đô thị du lịch ven biển quy mô lớn khi hệ thống quy hoạch chiến lược đã hoàn thiện, hạ tầng giao thông đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Các sở, ngành và đặc khu Vân Đồn tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất dự án.

Đại diện Liên danh nhà đầu tư đề xuất ý tưởng triển khai dự án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định. Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng kết nối và các điều kiện cần thiết, để ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận dự án có thể triển khai nhanh, hiệu quả, góp phần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vân Đồn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.