Điểm tựa an sinh cho người cao tuổi

Ngay sau khi Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh về trợ cấp hưu trí xã hội có hiệu lực, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng, bảo đảm việc chi trả được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng chính sách. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người cao tuổi không có lương hưu, chính sách còn thể hiện rõ tính nhân văn và sự quan tâm của tỉnh đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Năm nay 76 tuổi, ông Nguyễn Văn Năm (khu 6, phường Hạ Long) từng là công nhân Đại lý Hàng hải. Do nghỉ việc ở diện tinh giản biên chế theo Nghị định 176 trước đây, ông Năm không thuộc diện hưởng lương hưu hằng tháng. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, trong khi nguồn thu nhập không ổn định khiến cuộc sống của ông gặp nhiều khó khăn. Những khoản chi cho sinh hoạt, thuốc men hằng tháng đều phải tính toán, chắt chiu.

Từ khi Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được triển khai, ông Năm là một trong những người cao tuổi đủ điều kiện được hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội 700.000 đồng/tháng. Dù số tiền không lớn, nhưng với ông, đây là nguồn động viên thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu, đồng thời mang lại niềm vui khi cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người cao tuổi.

Ông Nguyễn Văn Năm (khu 6, phường Hạ Long) chia sẻ niềm vui khi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ông Năm chia sẻ: Chúng tôi được cán bộ phường hướng dẫn làm các thủ tục để hưởng chế độ rất nhanh chóng, thuận tiện. Điều quý nhất là tôi cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền đối với những người cao tuổi không có lương hưu như chúng tôi. Tôi mong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục có thêm nhiều chính sách chăm lo để người cao tuổi có cuộc sống ổn định hơn.

Cũng giống như ông Nguyễn Văn Năm, bà Phạm Thị Múi (khu 5, phường Quang Hanh) là một trong những người cao tuổi được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND. Trước đây, bà Múi từng công tác tại Trạm Y tế xã Quang Hanh. Khi nghỉ việc, bà lựa chọn nhận BHXH một lần nên không có lương hưu hằng tháng. Những năm qua, cuộc sống của bà chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của các con. Dù các con luôn quan tâm, chăm sóc, nhưng bà Múi vẫn mong có một khoản thu nhập ổn định để chủ động hơn trong cuộc sống.

Từ khi được hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội 700.000 đồng/tháng, bà Múi có thêm nguồn kinh phí để trang trải chi phí sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe. Bà Múi cho biết: Tôi rất vui và xúc động khi được hưởng chính sách này. Khoản trợ cấp tuy không nhiều, nhưng rất ý nghĩa đối với người già không có lương hưu như tôi. Có thêm tiền để mua thực phẩm, thuốc men, tôi cũng bớt phụ thuộc vào con cháu. Đây là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với người cao tuổi.

Bà Phạm Thị Múi (bên trái) được hướng dẫn cài đặt và nhận trợ cấp hưu trí xã hội qua tài khoản ngân hàng.

Không chỉ mang lại niềm vui cho những người cao tuổi như ông Nguyễn Văn Năm hay bà Phạm Thị Múi, Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND đang từng bước lan tỏa ý nghĩa nhân văn trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, chính quyền các xã, phường, đặc khu đã chủ động phối hợp cùng các thôn, khu phố tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng theo đúng quy định.

Tại các địa phương, công tác triển khai được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với phương châm bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và không để sót người đủ điều kiện. Cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, đồng thời niêm yết danh sách để nhân dân theo dõi, giám sát. Việc chi trả được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận và nhận được sự đánh giá cao của người dân.

Với cách triển khai khẩn trương, đúng quy định và hướng đến người dân, Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND đang từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực. Mỗi khoản trợ cấp được trao không chỉ giúp người cao tuổi vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng và chính quyền đối với những người đã dành cả cuộc đời lao động, cống hiến cho xã hội. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào các chính sách an sinh, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng nhân văn, phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau.