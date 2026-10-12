Sẵn sàng cao nhất cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2026, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo, toàn diện, đúng kế hoạch. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các lực lượng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào diễn tập với khí thế khẩn trương, nghiêm túc, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thành thục thực hành diễn tập chiến đấu

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc tại Sở Chỉ huy. Ảnh: Thu Chung.

Những ngày qua, công tác luyện tập phục vụ cuộc diễn tập KVPT thành phố tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được triển khai đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc. Các nội dung thực hành bám sát phương án, bảo đảm đúng trình tự, nguyên tắc, động tác, chú trọng rèn luyện kỹ năng xử trí tình huống, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao là một trong những nội dung trọng tâm, trực tiếp kiểm tra khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Theo tình huống giả định, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nhanh chóng tập trung, tiếp nhận nhiệm vụ, bổ sung quân số, kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật và các mặt bảo đảm; đồng thời, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, bảo đảm sự chỉ huy, điều hành thống nhất, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn chuyển trạng thái.

Ban CHQS phường Bãi Cháy luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.

Ban Tổ chức Diễn tập phường Bãi Cháy tổ chức hợp luyện diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Bãi Cháy, cho biết: "Thông qua luyện tập diễn tập, đặc biệt là khi luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, đơn vị tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của người chỉ huy, rèn luyện khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các bộ phận. Trong quá trình luyện tập, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, thực hiện đúng trình tự, các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo quy định".

Thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững” cũng là nội dung quan trọng trong cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2026, tập trung vào khả năng thực hành nhiệm vụ của lực lượng tham gia. Để chuẩn bị cho nội dung này, LLVT các xã, phường đang tích cực tổ chức huấn luyện, luyện tập theo kế hoạch, chú trọng rèn luyện kỹ thuật, động tác, sử dụng vũ khí, trang bị được biên chế và củng cố các điều kiện bảo đảm phục vụ thực binh.

Ban CHQS phường An Sinh huấn luyện thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững”.

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, công tác huấn luyện sử dụng súng máy phòng không 12,7mm cho lực lượng dân quân đã được Ban CHQS phường An Sinh triển khai nghiêm túc. Chiến sĩ dân quân Nguyễn Thanh Tuân, Ban CHQS phường An Sinh, cho biết: “Đến nay, công sự sở chỉ huy và công sự trận địa súng máy phòng không 12,7mm đã hoàn thành 100%. Cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực “vượt nắng thắng mưa”, tích cực luyện tập các nội dung thực binh, rèn luyện kỹ thuật, động tác, nâng cao khả năng sử dụng thành thạo vũ khí được biên chế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập”.

Song song với công tác luyện tập, Ban Chỉ đạo diễn tập phường An Sinh thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, văn kiện; kịp thời rút kinh nghiệm sau từng nội dung luyện tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm cuộc diễn tập chính thức diễn ra an toàn, sát thực tế và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thượng tá Lê Tiến Trọng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Sinh, cho biết: “Trước yêu cầu của cuộc diễn tập, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động tham mưu xây dựng hệ thống văn kiện, phương án sát với tình hình thực tế; tổ chức quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận. Đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc các mặt công tác chuẩn bị, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn trong quá trình cơ động lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập được giao”.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo trong diễn tập KVPT thành phố.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đang tích cực luyện tập các phương án, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ diễn tập KVPT. Trong đó, nội dung huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo được chú trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng với chính quyền địa phương và ngư dân. Qua quá trình chuẩn bị, luyện tập dưới sự hướng dẫn của Bộ đội Biên phòng, các lực lượng tham gia từng bước hoàn thiện nội dung thực hành, nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo phương án.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, cho biết: “Đến thời điểm này, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nội dung chuẩn bị theo nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị đã huy động 100% quân số, tổ chức luyện tập theo đúng kế hoạch, kịch bản và ý định diễn tập. Đồng thời, chúng tôi duy trì nghiêm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo đảm hoàn thành tốt cả nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ diễn tập, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Các lực lượng triển khai phương án, phối hợp xử lý tình huống, tổ chức giải cứu con tin theo kịch bản diễn tập.

Lực lượng Công an thành phố cũng đã thực hiện đầy đủ các nội dung diễn tập như: Giải quyết tình huống tập trung đông người gây mất an ninh chính trị, biểu tình, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn…

Vừa qua, Ban Tổ chức diễn tập KVPT thành phố cũng đã tổ chức tổng duyệt các nội dung diễn tập để kiểm tra thực chất những nội dung chuẩn bị, đồng thời phát hiện những vấn đề còn bất cập để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung bảo đảm cho diễn tập chính thức từ ngày 13/10 đến 15/10/2026.

Bảo đảm chu đáo, an toàn về mọi mặt

Tổng duyệt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.

Cuộc diễn tập KVPT thành phố Quảng Ninh năm 2026 có quy mô lớn, huy động nhiều thành phần, lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật và có nhiều nội dung mới trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quán triệt chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng ý định, kế hoạch đề ra. Cùng với xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, công tác chuẩn bị sở chỉ huy diễn tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các nội dung vận hành cơ chế và thực binh được triển khai theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập.

Cùng với đó, công tác bảo đảm lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật và thông tin liên lạc phục vụ diễn tập được triển khai đồng bộ, chu đáo, đúng quy định. Các khu vực thực binh được chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết. Hệ thống máy vi tính, truyền hình trực tuyến, truyền số liệu và các phương tiện thông tin liên lạc được rà soát, kiểm tra, bảo đảm phục vụ công tác chỉ huy, điều hành thông suốt.

Ban CHQS phường Quảng Yên đảm bảo chu đáo vật tư, vũ khí, trang thiết bị phục vụ diễn tập.

Trên cơ sở đặc điểm tình hình địa bàn và ý định diễn tập, Bộ CHQS thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn địa điểm, xây dựng phương án bố trí sở chỉ huy và các khu vực thực binh sát thực tế, đúng nguyên tắc, quy định. Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ được huy động tham gia xây dựng sở chỉ huy, chuẩn bị các khu vực thực binh.

Công tác bảo đảm vũ khí, trang bị, củng cố công sự, trận địa và hệ thống ngụy trang được thực hiện tích cực; hơn 22.000 cây xanh được trồng để phủ xanh sườn đồi, kết hợp triển khai lưới ngụy trang tại các sở chỉ huy, công sự, trận địa và khu vực thực binh, góp phần bảo đảm điều kiện phục vụ diễn tập theo kế hoạch. Đặc biệt, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp với Binh đoàn 19 xây dựng tuyến đường giao thông tại thôn 10, phường Hoành Bồ. Công trình hoàn thành góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.

Hệ thống nguỵ trang cũng được các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Với nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, các lực lượng tích cực luyện tập, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Đàm Quang Châu, chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS phường Quảng Yên, chia sẻ: “Tôi và các đồng đội đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực luyện tập, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được chỉ huy giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập”.

Nhân dân được huy động tham gia diễn tập cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm công dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Anh Nguyễn Thế Phương, người dân đặc khu Vân Đồn, bày tỏ: “Tôi rất vinh dự khi được tham gia nội dung diễn tập huy động cùng tàu thuyền, phương tiện dân sự thực hiện nội dung bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo. Bản thân tôi và mọi người đều xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập”.

Các ngư dân được huy động tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, phương án và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia đang tạo nền tảng vững chắc, bảo đảm cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại tá Lê Trọng Hoà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, khẳng định: "Đến thời điểm này, Toàn bộ công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 đã hoàn thành. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên trong nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Yêu cầu xuyên suốt và bao trùm đặt ra đối với cuộc diễn tập lần này là phải tổ chức đúng ý định, đúng nguyên tắc, sát với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Thành công của cuộc diễn tập không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành tốt các nội dung trên thao trường. Đây còn là dịp để đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trình độ tham mưu của cơ quan quân sự, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương".