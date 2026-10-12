Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh quán triệt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Ngày 12/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026. Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và những nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026; tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thống nhất lực lượng, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ diễn tập.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng kế hoạch, sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Khiêm yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập phải bám sát nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, sát điều kiện thực tế của địa phương; chú trọng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các cơ quan, đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập KVPT thành phố sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/10.