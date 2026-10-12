Sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Từ ngày 13-15/10, thành phố Quảng Ninh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2026. Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng phối hợp, hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong tình hình mới. Trước thềm cuộc diễn tập, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phỏng vấn Đại tá Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, về công tác chuẩn bị và những nội dung trọng tâm của cuộc diễn tập.

Đại tá Lê Trọng Hoà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

- Diễn tập KVPT thành phố năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xin Đại tá cho biết những điểm đáng chú ý cũng như ý nghĩa, yêu cầu đặt ra đối với cuộc diễn tập lần này?

+ Thành phố Quảng Ninh với vị trí chiến lược, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh vùng Đông Bắc của Tổ quốc, là địa phương được Quân khu lựa chọn là đơn vị diễn tập đầu tiên trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thực hiện đầy đủ, đúng nguyên tắc các nội dung diễn tập KVPT, mà quan trọng hơn là kiểm nghiệm khả năng vận hành cơ chế trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Qua diễn tập, tiếp tục làm rõ cơ chế cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; cơ quan quân sự, công an cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; đồng thời kiểm tra khả năng tiếp nhận, truyền đạt mệnh lệnh, phối hợp và xử trí tình huống từ thành phố đến xã, phường và ngược lại.

Thông qua cuộc diễn tập cũng là dịp đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Từ đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

- Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng tham gia, thời gian qua, Bộ CHQS thành phố đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào? Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được thực hiện ra sao, thưa Đại tá?

+ Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ sớm Bộ CHQS thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện diễn tập đồng bộ, chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác.

Cán bộ Ban CHQS phường Hạ Long kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sở chỉ huy trong diễn tập chiến đấu. Ảnh: Trúc Linh

Khối lượng công việc chuẩn bị cho cuộc diễn tập lần này là rất lớn, trên nhiều lĩnh vực; từ việc khảo sát, xây dựng hệ thống sở chỉ huy, các khu vực thực binh; đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc thông suốt, bảo mật, an toàn, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; cho đến tổ chức tập huấn, huấn luyện chuyên sâu cho các thành phần tham gia. Trong những ngày qua, chúng tôi đã tổ chức diễn tập thử, vận hành cơ chế từ thành phố đến các ban, ngành và xã, phường, đặc khu; luyện tập tổng hợp các nội dung thực binh, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung sát thực tế.

Điểm mới của cuộc diễn tập lần này là triển khai ứng dụng sa bàn công nghệ số, tự động hóa chỉ huy và truyền hình trực tuyến từ Sở Chỉ huy diễn tập tới 28 điểm cầu thực binh, kể cả đơn vị khung cấp 2.

Do cuộc diễn tập huy động lực lượng lớn, có sự tham gia của nhiều thành phần trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân; đồng thời triển khai nhiều nội dung thực binh như: “Vòm phòng không bền vững”, huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, sơ tán nhân dân, tiếp nhận dự bị động viên, xử trí khủng hoảng truyền thông, xử trí tình huống an ninh trật tự, vận hành bệnh viện dã chiến, thực binh bắn chiến đấu... do đó, yêu cầu về công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến và bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

- Chỉ còn một ngày nữa cuộc diễn tập sẽ chính thức bắt đầu. Đại tá cho biết những yêu cầu trọng tâm đặt ra trong quá trình tổ chức diễn tập, cũng như những kết quả, giá trị thực tiễn mà thành phố hướng tới sau cuộc diễn tập lần này?

+ Yêu cầu xuyên suốt và bao trùm mà chúng tôi đặt ra đối với cuộc diễn tập lần này là phải tổ chức đúng ý định, đúng nguyên tắc, sát với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Để đạt được mục tiêu đó, từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tham gia diễn tập phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thuần thục từng phương án tác chiến. Quá trình vận hành cơ chế phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp tham mưu của các sở, ban, ngành, trong đó cơ quan quân sự các cấp làm nòng cốt. Đối với các nội dung thực binh, đặc biệt là những phần việc sử dụng nhiều lực lượng và trang bị kỹ thuật, yêu cầu đặt ra là phải hiệp đồng chặt chẽ, xử trí tình huống linh hoạt, chính xác và đúng nguyên tắc.

Thành công của cuộc diễn tập không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành tốt các nội dung trên thao trường. Điều quan trọng hơn, đây là dịp để chúng ta đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trình độ tham mưu của cơ quan quân sự, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Đặc biệt, chúng tôi đã phối hợp với Binh đoàn 19 xây dựng tuyến đường giao thông tặng nhân dân thôn 10, phường Hoành Bồ, công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn.

Sau diễn tập, chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ ra những mặt còn hạn chế để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ của địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm - từ xa”. Đây chính là giá trị thực chất và lâu dài mà cuộc diễn tập hướng tới.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!