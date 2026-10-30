Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Ngày 30/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026. Đại tá Đỗ Ngọc Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, dự hội nghị. Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh, chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh, phát biểu kết luận hội nghị.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 đã hoàn thành 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện và 24 nội dung, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Các hội nghị vận hành cơ chế được tổ chức đúng chương trình, sát thực tế, nhất là trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và năng lực tham mưu của các ban, sở, ngành, đoàn thể; trong đó, lực lượng quân sự, công an giữ vai trò nòng cốt.

Trong thực hành xử trí các tình huống tác chiến phòng thủ, người chỉ huy và cơ quan các cấp thể hiện tác phong khẩn trương, phương pháp điều hành khoa học, khả năng xử trí tình huống linh hoạt. Nổi bật là nội dung thực binh xử trí tình huống A2, thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng công an và các lực lượng tham gia trong xử lý tình huống khủng bố, giải cứu con tin. Lễ bàn giao tàu thuyền dân sự được huy động tổ chức theo quy định tại Nghị định số 04 của Chính phủ, góp phần kiểm nghiệm khả năng phối hợp, huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, nội dung thực binh “Vòm phòng không bền vững” thể hiện khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Các nội dung từ thông báo báo động, sơ tán nhân dân, tổ chức hoạt động trong điều kiện thời chiến đến ngăn chặn, tiêu diệt các mục tiêu là phương tiện bay không người lái (UAV) và máy bay địch đều được triển khai đúng nguyên tắc, yêu cầu chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoạt động của bệnh viện dã chiến được tổ chức khẩn trương, thực hiện tốt việc phân loại, cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh trong điều kiện giả định chiến tranh ác liệt. Ở nội dung thực binh bắn chiến đấu, các lực lượng sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, hoàn thành mục tiêu bài tập đề ra.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ; khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND thành phố Quảng Ninh.

Cuộc diễn tập còn gắn với công tác dân vận, an sinh xã hội. Điểm nhấn là công trình đường giao thông liên thôn tại khu 10, phường Hoành Bồ, có chiều dài hơn 420 m, tổng kinh phí đầu tư 7,5 tỷ đồng. Công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ đời sống nhân dân và nâng cao hiệu quả phòng, chống ngập úng trong mùa mưa.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Trọng Hòa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chuẩn bị và tổ chức diễn tập; đồng thời yêu cầu các lực lượng nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, huấn luyện, diễn tập; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được nhận giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh.

Đại tá Lê Trọng Hòa cũng nhấn mạnh, cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2026, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục tham gia diễn tập cùng Quân đoàn 12 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương thu hồi, quản lý chặt chẽ vật chất, văn kiện diễn tập; kiểm tra, rà soát vũ khí, trang bị tại các khu vực thực binh, nhất là thao trường 493 và khu vực thực binh “Vòm phòng không bền vững”, không để sót vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức diễn tập; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến và thế trận khu vực phòng thủ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố Quảng Ninh; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen cho 20 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.