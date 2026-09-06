Đoàn công tác TP Quảng Ninh gặp mặt Hội đồng hương Quảng Ninh tại Đức

Nhân chuyến khảo sát, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, chiều 5/9, đoàn công tác thhành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn, đã gặp mặt, động viên đại diện Hội đồng hương Quảng Ninh đang sinh sống, làm việc tại Đức. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố.



Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tặng quà quê hương tới đại diện hội đồng hương Quảng Ninh tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Quảng Ninh tại Đức bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới của quê hương, đặc biệt là dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố. Dù sinh sống, làm việc xa quê, bà con kiều bảo luôn giữ tình cảm và sự gắn bó với quê hương, đồng thời mong muốn tiếp tục đóng góp trí tuệ, nguồn lực và kết nối các mối quan hệ hợp tác, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.



Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh phát biểu tại cuộc gặp mặt đại diện cộng đồng người Quảng Ninh tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Chia sẻ tình cảm với cộng đồng người Quảng Ninh tại Đức, đồng chí Vũ Quyết Tiến khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Quảng Ninh ở nước ngoài nói riêng là một bộ phận không tách rời của quê hương, đất nước. Buổi gặp mặt là dịp để tăng cường sự gắn bó, kết nối giữa quê hương với bà con xa quê, qua đó cùng chung sức đóng góp vào quá trình xây dựng Thành phố Quảng Ninh năng động, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mong muốn cộng đồng người Quảng Ninh tại Đức tiếp tục phát huy vai trò là những công dân trách nhiệm tại nước sở tại, đồng thời là cầu nối giữa quê hương với các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương của Đức. Trong đó, chú trọng quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa, tiềm năng và thế mạnh của thành phố Quảng Ninh; kết nối, giới thiệu các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa doanh nghiệp Đức với các đối tác tại Quảng Ninh.

Đại diện Hội đồng hương người Quảng Ninh tại Cộng hòa Liên bang Đức phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến cũng mong muốn Hội đồng hương Quảng Ninh tại Đức tiếp tục duy trì các hoạt động gắn kết cộng đồng, quan tâm, hỗ trợ bà con đồng hương; đồng thời phối hợp với thành phố trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và kết nối hợp tác.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quê hương với cộng đồng người Quảng Ninh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức. Qua đó, tiếp tục phát huy nguồn lực kiều bào, mở rộng các kênh kết nối quốc tế, đóng góp vào quá trình xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng.

Thành Công