Đoàn Kiểm tra Trung ương Đảng, Thanh tra Nhà nước Lào làm việc tại Quảng Ninh

Chiều 27/8, Đoàn Kiểm tra Trung ương Đảng, Thanh tra Nhà nước Lào do đồng chí Văn Xay Phông Sả Vẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh và phường Bãi Cháy.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi, thảo luận về việc triển khai phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh, các sở, ngành với xã, phường, đặc khu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức bộ máy, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ; mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ dân, khu phố và một số mô hình, cách làm đang được triển khai tại Quảng Ninh.

Các đại biểu cũng trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình vận hành mô hình mới, nhất là yêu cầu bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Lào.

Qua trao đổi, Đoàn Kiểm tra Trung ương Đảng, Thanh tra Nhà nước Lào đánh giá cao những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn được tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, nhất là công tác tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Bãi Cháy. Đoàn công tác cho rằng đây là những thông tin thực tiễn hữu ích để các thành viên nghiên cứu, tham khảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Lào.

Đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp, trao đổi cởi mở, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh; đồng thời khẳng định chuyến công tác góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.