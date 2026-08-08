Đổi mới công nghệ, nâng tầm năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh ngày càng cao, khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể, với nòng cốt là các doanh nghiệp, HTX đang đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, mở ra cơ hội mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Giám đốc HTX Sản xuất và Kinh doanh Huy Hoàng (bên trái) kiểm tra quy trình sản xuất các sản phẩm.

Quảng Ninh hiện có 35 doanh nghiệp KHCN. Trong số đó nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra các sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn; tiêu biểu như: Công ty CP Thiết kế và phát triển công nghệ xây dựng SPAN (phường Bãi Cháy); Công ty TNHH MTV KH&CN cơ khí Trí Đạt (phường Hiệp Hòa); Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Việt Long (phường Hạ Long)…

Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh (phường Đông Triều) được công nhận là doanh nghiệp KHCN từ năm 2012. Công ty có nhiệm vụ lai tạo, chọn tạo, khảo nghiệm các giống lúa mới, đồng thời sản xuất kinh doanh XNK giống cây trồng.

Bên cạnh việc quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đủ năng lực để thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu, công ty luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để cơ giới hóa sản xuất.

Ông Vũ Văn Tâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh, cho biết: Năm 2023, đơn vị đã đầu tư 2 dây chuyền đóng gói tự động, qua đó góp phần giảm 30% nhân công trên 1 tổ đóng gói, năng suất đóng gói bình quân cũng tăng từ 8 tạ/giờ lên 2,2 tấn/giờ.

Việc ứng dụng KHCN còn đang từng bước lan tỏa tới các HTX, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất. Nhiều mô hình đã chủ động đổi mới thiết bị, cải tiến quy trình, tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh các nông sản của Quảng Ninh, HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng (phường An Sinh) luôn chú trọng ứng dụng KHCN, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sức cạnh tranh.

HTX đã đầu tư hệ thống chưng cất đa tầng, cải tiến quy trình ngâm ủ, ứng dụng men lá phối chế từ nhiều loại thảo dược, đồng thời từng bước hiện đại hóa các khâu sản xuất, đóng chai, đóng gói và kiểm soát chất lượng.

Ông Nguyễn Lê Huy Hoàng, Giám đốc HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng, cho biết: Đầu tư công nghệ giúp HTX nâng cao chất lượng, tạo sự đồng đều giữa các lô sản phẩm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Bên cạnh việc hoàn thiện quy trình sản xuất, HTX tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị để nâng cao năng suất, phát triển các sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng giá trị các đặc sản địa phương.

Hiện nay, HTX Sản xuất và kinh doanh Huy Hoàng tập trung phát triển các dòng sản phẩm, như trà hoa vàng bông khô, trà hoa vàng mật ong, siro và mứt dâu tằm... Nhờ chú trọng đổi mới công nghệ gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu, hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Đặc biệt, việc gắn các loại đặc sản với hoạt động du lịch đã mở rộng đầu ra, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo hiệu quả kinh tế bền vững. Năm 2025, doanh thu từ nhóm sản phẩm phục vụ khách du lịch ước đạt 1,2-1,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 35-40% tổng doanh thu từ các sản phẩm đặc sản của HTX.

Hoạt động đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh (phường Quang Hanh).

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về KHCN, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thuế... tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hội nghị, diễn đàn, hội thảo khoa học nhằm kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.

Đổi mới công nghệ đang trở thành hướng đi quan trọng giúp các doanh nghiệp, HTX nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Từ đó, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh.