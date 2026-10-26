Đổi mới quy trình chăm sóc người bệnh

Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn hóa quy trình và đổi mới phương thức phục vụ, các cơ sở y tế Quảng Ninh đang từng bước nâng cao chất lượng công tác điều dưỡng, góp phần bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, việc triển khai các kỹ thuật điều trị chuyên sâu đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ điều dưỡng. Với 10 năm công tác tại khoa, điều dưỡng Vũ Thu Trang hiện đảm nhiệm công việc tại đơn nguyên Thận nhân tạo, đồng thời luân phiên tham gia chăm sóc các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch. Công việc đòi hỏi chị phải thường xuyên cập nhật kiến thức, thành thạo kỹ năng thực hành, theo dõi sát tình trạng người bệnh để kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường.

Chị Trang chia sẻ: “Chăm sóc bệnh nhân nặng có nhiều áp lực vì tình trạng sức khỏe có thể diễn biến rất nhanh, đòi hỏi điều dưỡng phải tập trung cao độ, xử trí kịp thời. Khó khăn còn ở việc trao đổi, giải thích với người nhà, nhất là khi họ lo lắng, căng thẳng trước tình trạng của bệnh nhân. Vì vậy, ngoài chuyên môn, chúng tôi phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo, kiên nhẫn giải thích để gia đình hiểu, tin tưởng và phối hợp trong quá trình chăm sóc, điều trị”.

Điều dưỡng Vũ Thu Trang (Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả) chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả hiện có 198 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y, đều có trình độ từ cao đẳng trở lên. Cùng với chuẩn hóa trình độ chuyên môn, bệnh viện chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả Trần Thị Minh Cẩm cho biết: Bệnh viện đã xây dựng, ban hành các quy trình, quy định về hoạt động điều dưỡng, chăm sóc người bệnh cùng hệ thống quy định, bảng kiểm kỹ thuật và tài liệu giáo dục sức khỏe. Các quy trình thường xuyên được rà soát, cập nhật nhằm thống nhất hoạt động chăm sóc, hạn chế sai sót và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Bệnh viện cũng tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng điều dưỡng, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu chuyên môn của từng khoa, phòng; đồng thời đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn người bệnh và gia đình chủ động phối hợp trong quá trình điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Mô hình “Phòng sinh thân thiện” tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Đổi mới phương thức chăm sóc người bệnh cũng được các cơ sở y tế chú trọng. Điển hình tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, đội ngũ nữ hộ sinh Khoa Sản đẻ đã tích cực triển khai mô hình “Phòng sinh thân thiện”, cải thiện môi trường sinh nở, tăng cường hỗ trợ sản phụ trong quá trình chuyển dạ và sau sinh. Các nữ hộ sinh chú trọng tư vấn, hướng dẫn, động viên, giúp sản phụ giảm bớt lo lắng, yên tâm hơn khi sinh con.

Chị Đỗ Thị Phượng, Nữ hộ sinh trưởng Khoa Sản đẻ, chia sẻ: “Những năm qua, khoa đã triển khai nhiều kỹ thuật chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế, đặc biệt là chăm sóc thiết yếu trong và ngay sau sinh, sau mổ lấy thai. Đội ngũ nữ hộ sinh thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Với những ca sinh khó, tiềm ẩn nguy cơ tai biến sản khoa, mỗi nữ hộ sinh phải theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để phối hợp xử trí kịp thời, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé”.

Phát triển đội ngũ điều dưỡng đáp ứng yêu cầu mới

Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục, vai trò của đội ngũ điều dưỡng không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các kỹ thuật chăm sóc mà còn gắn liền với bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng điều trị. Để đáp ứng yêu cầu này, các cơ sở y tế chú trọng đổi mới phương thức tổ chức chăm sóc, áp dụng các mô hình phù hợp với đặc thù chuyên môn, tăng cường sự phối hợp giữa bác sĩ, điều dưỡng và người bệnh.

Điển hình tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, mô hình “Chăm sóc người bệnh theo đội” do các chuyên gia Thụy Điển chuyển giao từ những năm 1990 tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. Hiện bệnh viện có 48 đội chăm sóc với sự tham gia của điều dưỡng, bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, học sinh - sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh. Các thành viên trong đội thường xuyên trao đổi, cập nhật tình trạng sức khỏe, thống nhất kế hoạch chăm sóc, điều trị cho từng người bệnh. Người bệnh và gia đình cũng được tham gia trao đổi, nắm rõ các chỉ định xét nghiệm, sử dụng thuốc và phương pháp điều trị. Qua đó, tăng cường sự phối hợp, giúp nhân viên y tế theo dõi sát diễn biến bệnh, kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc phù hợp.

Theo Trưởng phòng Điều dưỡng (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí) Vương Thị Mai Phương, mô hình chăm sóc người bệnh theo đội đã được bệnh viện đào tạo, chuyển giao cho nhiều trường đào tạo điều dưỡng và cơ sở y tế trong, ngoài thành phố. Việc nhân rộng mô hình góp phần đổi mới phương thức làm việc, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của điều dưỡng và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Điều dưỡng tại Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh) chăm sóc bệnh nhân nặng điều trị ECMO.

Các cơ sở y tế trên địa bàn cũng quan tâm nâng cao tay nghề, khuyến khích điều dưỡng tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật. Các hội thi điều dưỡng giỏi, kỹ thuật viên giỏi tạo điều kiện cho nhân viên y tế rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm và xử lý các tình huống chuyên môn. Đội ngũ điều dưỡng còn tích cực tham gia thực hiện 5S, cải tiến quy trình, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thuận tiện và đề xuất những sáng kiến phục vụ công tác chăm sóc người bệnh.

Toàn thành phố hiện đạt 28 điều dưỡng/vạn dân. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 33 điều dưỡng/vạn dân. Cụ thể hóa mục tiêu này, thành phố đã phê duyệt Đề án và Kế hoạch phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, giai đoạn 2026-2030 dự kiến thu hút, tuyển dụng, bổ sung 1.182 điều dưỡng. Cùng với phát triển về số lượng, ngành Y tế tiếp tục chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.