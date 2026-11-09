Chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống

Chuyển đổi số đang tạo thêm động lực đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Việc ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, cung cấp thông tin góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, giúp người dân chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống.

Các sản phẩm truyền thông trực quan có sự hỗ trợ của AI tại Hội nghị truyền thông, trợ giúp pháp lý giúp công tác tuyên truyền đến gần hơn với người dân.

Một trong những kênh hỗ trợ người dân tìm hiểu pháp luật là Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Ninh tại địa chỉ https://pbgdpl.quangninh.gov.vn. Nhiều tin, bài, hình ảnh, video clip về công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý đã được đăng tải, góp phần đa dạng hóa nguồn thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân. Từ năm 2022 đến nay, trang đã đăng tải hàng nghìn tin, bài, ghi nhận gần 1,7 triệu lượt truy cập.

Tháng 4/2025, Sở Tư pháp tiếp tục mở rộng hoạt động tuyên truyền trên nền tảng Zalo thông qua trang OA PBGDPL. Đến nay, kênh này đã có hàng trăm bài viết được đăng tải, thu hút gần 1.000 người quan tâm, theo dõi.

Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới về cách thể hiện. Thay vì chủ yếu sử dụng tài liệu dạng văn bản, ngành Tư pháp chú trọng xây dựng các sản phẩm truyền thông số như infographic, video clip, tài liệu tương tác điện tử..., giúp người xem dễ tiếp nhận, ghi nhớ và vận dụng vào thực tế.

Một điểm mới trong công tác PBGDPL là thử nghiệm ứng dụng AI vào hoạt động truyền thông, trợ giúp pháp lý. Tháng 8/2026, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tại Quảng Đức, Quảng Hà và Đầm Hà, sử dụng hình ảnh, video, nhân vật minh họa và tình huống do AI hỗ trợ, giúp các quy định pháp luật trở nên trực quan, gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn.

Xã Quảng Đức tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền” năm 2026.

Tại xã Quảng Đức, việc PBGDPL hiện đang được triển khai theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn. Bên cạnh các buổi tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản, địa phương còn tận dụng các nền tảng số như: Cổng thông tin điện tử, nhóm Zalo cộng đồng để chia sẻ thông tin, phổ biến các quy định pháp luật. Video ngắn, infographic cũng được sử dụng nhằm truyền tải những nội dung thiết thực theo cách trực quan, dễ hiểu.

Anh Tằng Dếnh Thân, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bắc Phong Sinh chia sẻ: Thông qua các nhóm Zalo cộng đồng, thông tin, video tuyên truyền pháp luật được chia sẻ thường xuyên, giúp bà con dễ dàng tiếp cận, xem lại khi cần. Nội dung trực quan, dễ hiểu giúp người dân ghi nhớ và nắm bắt các quy định pháp luật thuận tiện hơn.

Để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, xã Quảng Đức cũng tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền”. Cuộc thi tập trung vào kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo và khả năng ứng dụng công nghệ trong hoạt động tuyên truyền. Đáng chú ý, việc sáng tạo, xây dựng sản phẩm truyền thông bằng video, clip, hình ảnh minh họa ở cuộc thi đã góp phần đổi mới cách thức chuyển tải thông tin đến người dân.

Cán bộ Viettel Quảng Ninh hướng dẫn người dân xã Quảng Đức tiếp cận, sử dụng nền tảng “Tammi OA - Chính quyền số xã Quảng Đức”.

Ngoài ra, xã cũng phối hợp với Viettel Quảng Ninh ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Quảng Đức”. Nền tảng hỗ trợ truyền tải thông báo, lịch công tác và các nội dung chỉ đạo từ chính quyền đến cơ sở, tạo thêm kênh kết nối giữa chính quyền với người dân. Đây cũng là điều kiện để địa phương tiếp tục khai thác các nền tảng số trong chia sẻ thông tin chính thống, chính sách và quy định pháp luật, giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận, tìm hiểu.

Với nhiều cách làm hiệu quả, công tác PBGDPL đang từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận thông tin chính thống, hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật trong đời sống.