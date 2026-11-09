Đổi mới tuyên truyền, củng cố thế trận lòng dân

Từ các buổi tuyên truyền ở thôn, bản đến việc hướng dẫn thủ tục tại cửa khẩu, BĐBP thành phố Quảng Ninh đang triển khai nhiều hình thức để cư dân biên giới nắm rõ hơn các quy định của pháp luật.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn xuống địa bàn nắm tình hình đời sống của người dân.

Thực tế thời gian qua cho thấy, tại các địa bàn biên giới có địa hình phức tạp, các đối tượng xấu thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân để lôi kéo họ tiếp tay cho các hành vi sai phạm. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thay vì triển khai các hình thức tuyên truyền khô khan, một chiều, lực lượng BĐBP đã chọn cách tiếp cận gần gũi, gắn bó mật thiết với đời sống thường nhật của bà con. Nổi bật, đơn vị đã phân công 95 đảng viên trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ tại các thôn, bản, khu phố thuộc khu vực biên giới, biển đảo; phân công 356 cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách 1.490 hộ gia đình ở các thôn, bản biên giới…

Từ sự gắn kết này, các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đã được BĐBP truyền tải một cách tự nhiên, mộc mạc và dễ tiếp thu nhất đến với người dân. Trong năm 2026, BĐBP thành phố tổ chức thành công 715 buổi tuyên truyền pháp luật cho 20.100 lượt người nơi biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái hướng dẫn người dân quét mã QR tìm hiểu các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, BĐBP còn chú trọng làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp 1.634 ngày công lao động giúp dân, hoàn thiện bàn giao 6 căn nhà và đang tiếp tục triển khai xây dựng 10 nhà tình nghĩa khác. Những mô hình mang đậm tính nhân văn như: chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” tiếp tục được duy trì, hỗ trợ thường xuyên cho 87 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Qua những việc làm thiết thực trên đã góp phần củng cố sự gắn bó chặt chẽ giữa quân với dân; củng cố thêm niềm tin của người dân vào các quy định của Đảng, Nhà nước.

BĐBP thành phố cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nổi bật, phải kể đến mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Thông qua mô hình này, 22 tổ công tác gồm 115 cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện 117 buổi hướng dẫn chuyên đề cho 4.250 lượt người dân. Đơn vị thiết lập 344 điểm quét với 60 mã QR để người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin pháp luật bằng điện thoại thông minh.

Song song với đó, mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng phát huy tác dụng thực tiễn khi tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho 3.625 lượt hành khách và cư dân biên giới về các thủ tục xuất, nhập cảnh, hoạt động thương mại. Nhờ hệ thống này, đã có 7.200 lượt người truy cập các mã QR để tìm hiểu văn bản pháp lý...

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân vùng biên nay đã thực sự trở thành tai mắt đắc lực của lực lượng chức năng. Trong năm 2026, bà con đã cung cấp cho BĐBP 187 tin có giá trị phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Riêng thông qua nền tảng mã QR của mô hình chuyển đổi số, đơn vị đã tiếp nhận được 39 tin báo quan trọng từ cộng đồng… Qua đó, giúp BĐBP thành phố bắt giữ và xử lý thành công 241 vụ với 289 đối tượng và 234 phương tiện vi phạm pháp luật. Trong đó, xử lý hình sự đối với 23 vụ và 52 đối tượng; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 218 vụ với 237 đối tượng...

Khi mỗi quy định pháp luật được người dân tự giác tuân thủ, sức mạnh bảo vệ biên cương sẽ được nhân lên, góp phần tạo dựng môi trường ổn định để thành phố Quảng Ninh vững bước phát triển.