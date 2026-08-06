Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm

Sáng 6/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2026. Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao, song Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bám sát tình hình địa phương, triển khai công tác Đảng, công tác chính trị toàn diện, đồng bộ, sáng tạo và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng được triển khai nghiêm túc; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 76/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh sinh hoạt chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng được tăng cường, đăng tải hơn 12.500 tin, bài; phát hiện, báo xấu 179 tài khoản xấu độc, đứng đầu Quân khu.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng LLVT; ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức quân sự cấp xã.

Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

LLVT tỉnh cũng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát; triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu 803/803 phần mộ liệt sĩ, về đích sớm hơn kế hoạch của Quân khu và Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu; chủ động nắm, dự báo, định hướng tư tưởng bộ đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026; nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, phong trào Thi đua Quyết thắng; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, quân sự, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.