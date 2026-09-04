Dồn lực những tháng cuối năm

Từ đầu năm đến nay, mặc dù phải giải quyết lượng lớn công việc, trong bối cảnh vẫn có nhiều khó khăn, TP Quảng Ninh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt trên 13%. Theo đó, đã có 15/19 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu đảm bảo tiến độ kịch bản tăng trưởng 9 tháng. Đây là động lực để thành phố sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra cả năm 2026.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng, ngày 27/8/2026.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh những ngày đầu trở thành thành phố nhộn nhịp hơn. Trên khắp mọi miền của thành phố trẻ, từ thành thị đến biên giới, hải đảo, không khí nhộn nhịp, du khách, nhân dân Quảng Ninh được khám phá, trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chỉ trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (29/8-2/9), Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách du lịch, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 227.500 lượt, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2025. Tính lũy kế trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón trên 17 triệu lượt khách du lịch, tăng 6% so với cùng kỳ 2025; doanh thu du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2025.

Cũng trong 8 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước của TP Quảng Ninh đạt 73.031 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành kế hoạch cả năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt 13.119 tỷ đồng, vượt so với cùng kỳ năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, dự án trọng điểm. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia; dự án chỉnh trang đô thị, hạ tầng cáp ngầm, thu gọn dây điện, viễn thông, xử lý ngập úng; xây mới, cải tạo hạ tầng các chợ truyền thống; đôn đốc, theo dõi tháo gỡ vướng mắc trong GPMB, thủ tục đầu tư, đấu thầu, điều chỉnh các dự án… Đến ngày 24/8, địa phương theo dõi tiến độ GPMB 32 dự án trọng điểm và dự án trong KCN, KKT. Trong đó, 10 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB với hơn 1.794ha, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với 22 dự án còn lại và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9 này.

Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư tiếp tục được chỉ đạo với những giải pháp quyết liệt. Theo đó, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách 8 tháng đạt 182.732 tỷ đồng. Thành phố cấp mới 67 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến ngày 24/8/2026 đạt 1.127,5 triệu USD, bằng 56,4% kế hoạch năm.

Đặc biệt, trong tháng 8/2026, Quảng Ninh đã trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đăng ký trên 28.435 tỷ đồng. 16 dự án được trao quyết định, có 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án thành lập cụm công nghiệp (CCN). Trong đó, nhóm dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại phường Quang Hanh, gồm: Tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ khu 7; Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ khu 8; các dự án xây dựng nhà xưởng, nhà kho cho thuê và Nhà máy Topping Quảng Ninh, Nhà máy TSMT Quảng Ninh tại KCN Sông Khoai và dự án S-Việt Nam.

Nhóm dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: Bệnh viện đa khoa tại phường Tuần Châu; dự án nhà ở xã hội tại phường Uông Bí; dự án xử lý nước thải tại Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy; khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng, biển cao cấp Hòn Giai tại đặc khu Vân Đồn; cùng một số dự án công nghiệp, khai khoáng và chăn nuôi tập trung. Còn 2 dự án được trao quyết định thành lập là CCN Vô Ngại tại xã Bình Liêu và CCN Thống Nhất tại xã Thống Nhất.

Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực là những công trình góp phần tạo thêm động lực để xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Mỗi công trình, dự án là một năng lực sản xuất mới và một nguồn lực mới cho sự phát triển của Quảng Ninh.

Để thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại - Quảng Ninh trở thành thành phố, địa phương đã khởi công, khánh thành 25 công trình, dự án. Trong đó, có 23 công trình, dự án được khởi công và 2 dự án khánh thành, tổng mức đầu tư lên tới khoảng 48.000 tỷ đồng…

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cầu Bắc Luân 2 (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) duy trì trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tâm thế một thành phố trẻ, vì vậy ngay trong những ngày đầu thành lập thành phố, không khí thi đua lao động, sản xuất tại nhà máy, công trường, trụ sở hành chính… sôi nổi với một khí thế, niềm tin mới. Tất cả đều nỗ lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV/2026, tạo động lực để hoàn thành chỉ tiêu đề ra cả năm.

Để phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài trước tháng 10/2026 và hoàn thành kịch bản giải ngân quý III theo kế hoạch, chủ đầu tư và UBND các địa phương đang tập trung rà soát từng dự án chậm giải ngân, xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền xử lý, điều chỉnh kịch bản đã giải ngân chi tiết theo tuần, theo tháng, quý. Đồng thời, phân loại chỉ đạo theo nhóm (dự án đã kết thúc xây dựng thì đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư, tất toán tài khoản, xử lý dứt điểm dự án kéo dài nhiều năm; dự án đang thi công thì tranh thủ thời tiết thuận lợi, bảo đảm máy móc, nhân lực, nguồn cung vật liệu, không để đình trệ công trình hoặc phát sinh tranh chấp do chậm xử lý biến động giá; dự án chưa khởi công thì đẩy nhanh lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và lựa chọn nhà thầu để khởi công ngay tại hiện trường).

Thành phố chỉ đạo đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế; áp dụng trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, kê biên tài sản… đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chây ỳ. Đồng thời, quản lý thu thực tế, như hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại 100% cơ sở bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, vàng bạc, điện máy; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn tầm soát hóa đơn, kiểm soát dòng tiền từ nền tảng số để truy thu thuế; đôn đốc chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần đúng hạn theo thông báo đã ban hành…

Quảng Ninh cũng đẩy nhanh giải ngân kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt tối thiểu 80% vào cuối quý III này. Đồng thời, thu hút đầu tư và hoàn thiện thủ tục các dự án chuẩn bị khởi công; triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch thu - đông , đón đầu khách du lịch trong mùa lễ hội sắp tới…