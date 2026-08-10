Xã Quảng Đức: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp

Phát huy lợi thế là xã biên giới, Quảng Đức đang từng bước mở rộng không gian phát triển công nghiệp thông qua việc triển khai 2 cụm công nghiệp (CCN) Quảng Thành và Quảng Đức. Công tác GPMB được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu và tạo động lực phát triển mới.

Cán bộ xã Quảng Đức cùng người dân thôn Hải Tiến rà soát bản đồ, xác định ranh giới diện tích thu hồi phục vụ Dự án CCN Quảng Thành.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đê (thôn Hải Tiến) là một trong những hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện Dự án CCN Quảng Thành. Hơn 1.400m² đất của gia đình, gồm đất ở và đất vườn trồng cây lâu năm đều nằm trong phạm vi GPMB. Gắn bó với mảnh đất này hơn nửa thế kỷ, việc phải di dời nơi ở là quyết định không dễ dàng. Tuy nhiên, khi được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động, giải thích về chủ trương phát triển công nghiệp cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gia đình ông đã thống nhất phối hợp kiểm đếm, sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Đê chia sẻ: "Khi cụm công nghiệp hình thành sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân, nâng cao đời sống. Vì vậy, gia đình hoàn toàn đồng thuận, mong dự án sớm triển khai".

Toàn cảnh khu vực quy hoạch Dự án CCN Quảng Thành, xã Quảng Đức.

Theo báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức, CCN Quảng Thành do Công ty CP Kim Long làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, có tổng diện tích thu hồi GPMB 63,38ha, trong đó 61,4ha thuộc địa bàn xã Quảng Đức. Dự án ảnh hưởng đến 98 hộ dân, khoảng 30 hộ có đất ở, dự kiến bố trí khoảng 60 ô tái định cư. Xác định GPMB là khâu quyết định tiến độ dự án, xã Quảng Đức đã huy động cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phối hợp cùng các thôn trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải thích đầy đủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được rà soát, giải quyết kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mặc dù thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, song các lực lượng vẫn tập trung bám địa bàn, đẩy nhanh công tác kiểm đếm và hoàn thiện hồ sơ. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm đối với 20 hộ dân.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức thực hiện công tác kiểm đếm phục vụ GPMB.

Song song với CCN Quảng Thành, xã Quảng Đức cũng triển khai công tác GPMB CCN Quảng Đức. Dự án do Công ty CP Đầu tư CCN Green Park làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, có quy mô 69,44ha, ảnh hưởng đến 63 hộ dân, trong đó khoảng 25 hộ có đất ở, dự kiến bố trí khoảng 50 ô tái định cư.

Theo quy hoạch, CCN được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh; đồng thời tạo điều kiện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ vào khu vực tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm đối với 19 hộ, hoàn thiện phương án bồi thường đối với 8 hộ, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai các bước tiếp theo.

Ông Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, cho biết: Xã đã bàn giao trên 10ha mặt bằng đối với mỗi dự án để các chủ đầu tư có thể triển khai khởi công trong tháng 8/2026. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, phấn đấu đầu tháng 9/2026 bàn giao toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp, đồng thời hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với cả hai cụm công nghiệp Quảng Thành và Quảng Đức trong năm 2026.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường phục vụ GPMB các CCN.

Việc triển khai đồng thời hai CCN có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của Quảng Đức trong giai đoạn mới. Là xã vùng biên giới có cửa khẩu Bắc Phong Sinh, địa phương có nhiều lợi thế về thương mại, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu, việc hình thành các cụm công nghiệp góp phần bổ sung quỹ đất sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp gắn với kinh tế cửa khẩu.

Khi các CCN đi vào hoạt động, không chỉ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương mà còn mở rộng nhu cầu về vận tải, logistics, thương mại, lưu trú và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Đây là tiền đề để Quảng Đức khai thác hiệu quả lợi thế vùng biên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực phát triển bền vững trong những năm tới.