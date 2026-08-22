Tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng

Trong quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những khâu quyết định tiến độ triển khai dự án. Vì vậy, Quảng Ninh đang tập trung kiểm soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, nhất là tại các dự án, công trình trọng điểm.

Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng 334 (Đặc khu Vân Đồn) chủ động tháo dỡ công trình trên đất để bàn giao mặt bằng.

Quảng Ninh hiện triển khai GPMB đối với 22 dự án, công trình trọng điểm cùng các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, với tổng diện tích phải thu hồi lên tới 8.663,27ha, liên quan đến 15.999 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành GPMB 6/22 dự án. Một số dự án trọng điểm đã hoàn thành như Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn qua cầu Bình Minh đến cầu Bang và doanh trại Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 395 (giai đoạn 1)…

Đến nay, 1 dự án đã được đưa ra khỏi danh sách theo dõi. Tỉnh đang tiếp tục triển khai GPMB 15 dự án với tổng diện tích 7.342,39ha; đã hoàn thành 6.289,93ha, đạt 85,66%, còn 1.052,46ha, chiếm 14,34%.

Là địa phương có tổng nguồn vốn đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách lớn, hiện đặc khu đang triển khai GPMB đối với 13 dự án, trong đó có 2 dự án trọng điểm ngoài ngân sách có tổng vốn đầu tư lớn, giữ vai trò quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế của Vân Đồn và của tỉnh.

Ông Nguyễn Sinh Lượng, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, cho biết công tác GPMB được kiểm điểm tiến độ hằng tuần, qua đó kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Đến nay, tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.

Lãnh đạo phường Uông Bí trao đổi với các hộ dân trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Ảnh: Huyền Trang (CTV)

Đối với Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn, diện tích đã GPMB đạt 288,39/296,83ha, tương đương 97,16%; diện tích còn lại 8,44ha, chiếm 2,84%. Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn đã hoàn thành GPMB toàn bộ 182,37ha, đạt 100%.

Đối với những trường hợp chưa đồng thuận, đặc khu đã thực hiện các bước theo quy định, trong đó có việc ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm. Với các hộ dân còn kiến nghị cụ thể về phương án, chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ công tác GPMB làm việc trực tiếp với từng hộ, rà soát hồ sơ, làm rõ từng nội dung và bổ sung, điều chỉnh theo đúng quy định.

Trong số các công trình trọng điểm, Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ GPMB. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển của tỉnh. Hiện 7 xã, phường có dự án đi qua đang tổ chức kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và tài sản, phấn đấu hoàn thành GPMB trước ngày 30/9/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao hơn 50ha mặt bằng. Trong khoảng 2 tháng tới, tỉnh phải tập trung hoàn thành thu hồi hơn 100ha diện tích còn lại. Khó khăn lớn nhất hiện nay là xác minh nguồn gốc đất, bởi hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, phức tạp và cần nhiều thời gian rà soát, đối chiếu.

Để xử lý những "nút thắt" này, UBND tỉnh duy trì chế độ giao ban, cập nhật tình hình GPMB hằng ngày và hằng tuần, qua đó tăng cường kiểm soát tiến độ và phân rõ trách nhiệm đối với từng địa bàn, từng dự án. Tỉnh cũng đã điều động, tăng cường 21 cán bộ, công chức có chuyên môn thuộc các sở, ngành trực tiếp xuống hỗ trợ tại các địa bàn trọng điểm như: Đông Mai, Uông Bí, Hoàng Quế, Yên Tử. Cùng với đó, các sở, ngành thành lập thêm các tổ công tác lưu động, phối hợp với lực lượng cơ sở tăng cường rà soát hồ sơ, thửa đất, làm việc trực tiếp với người dân. Việc tổ chức lực lượng chuyên môn hỗ trợ tại cơ sở, tăng ca, làm việc ngoài giờ thể hiện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đi đôi với nâng cao chất lượng, tính chính xác trong quá trình kiểm đếm, xác minh và hoàn thiện hồ sơ GPMB.

Việc chủ động tháo gỡ vướng mắc về GPMB, tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành sẽ góp phần tạo quỹ đất sạch, đưa các công trình vào triển khai đúng kế hoạch và nâng cao hiệu quả đầu tư.