Phường Móng Cái 3: Huy động sức dân, kiến tạo diện mạo đô thị mới

Bám sát Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công, phường Móng Cái 3 đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó, nhiều công trình chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng được triển khai thuận lợi, góp phần hoàn thiện không gian đô thị, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị, từng bước xây dựng phường Móng Cái 3 khang trang, văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo phường Móng Cái 3 và các lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra, giám sát, động viên người dân khu phố Hải Yên 4 tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng, bàn giao mặt bằng phục vụ chỉnh trang tuyến đường.

Những ngày này, dọc tuyến đường Đoan Tĩnh, phường Móng Cái 3, không khí chỉnh trang đô thị diễn ra khẩn trương. Từng mái che, hàng rào, công trình, vật kiến trúc ảnh hưởng đến phạm vi vỉa hè được người dân chủ động tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công công trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ, đoạn từ cầu Tràng Vinh đến nút giao đường Trần Hưng Đạo. Công trình có quy mô sử dụng đất khoảng 3,36ha, tổng mức đầu tư gần 36,5 tỷ đồng, ảnh hưởng đến gần 400 hộ dân tại các khu phố Hải Yên 4, 5, 6 (nay là khu phố Hải Yên 3, Hải Yên 4). Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực từng bước hoàn thiện hạ tầng, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian đô thị trên địa bàn.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ngay từ khi triển khai, phường Móng Cái 3 đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, công khai đầy đủ chủ trương, phạm vi thực hiện, những phần việc liên quan trực tiếp đến người dân cũng như hiệu quả sau khi công trình hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng cán bộ khu phố trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Cách làm sát dân, công khai, minh bạch đã tạo được sự đồng thuận. Đến nay, 100% hộ dân liên quan đã thống nhất thực hiện, nhiều gia đình chủ động tháo dỡ công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi chỉnh trang, bàn giao mặt bằng mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Gia đình anh Hoàng Đồng, khu phố Hải Yên 4, là một trong những hộ dân chủ động tháo dỡ phần mái tôn nhô ra vỉa hè để phục vụ thi công. Anh chia sẻ: Trước khi thực hiện, phường và khu phố đã tổ chức họp dân, thông tin cụ thể về chủ trương chỉnh trang tuyến đường, từ đó người dân hiểu rõ mục tiêu và lợi ích của công trình. Chúng tôi đều đồng tình với chủ trương chỉnh trang tuyến đường. Gia đình tự nguyện cắt phần mái tôn để mở rộng không gian vỉa hè. Mong tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ rộng rãi, sạch đẹp hơn, góp phần làm cho khu dân cư khang trang, văn minh...

Sau khi được phường tuyên truyền, vận động, gia đình anh Hoàng Đồng, khu phố Hải Yên 4, là một trong những hộ chủ động cắt bỏ phần mái tôn của ngôi nhà nhô ra vỉa hè.

Nhiều người dân nằm trên trục đường Đoan Tĩnh đã chủ động phá dỡ phần cổng, tường bao để sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Không chỉ tuyến Đoan Tĩnh, tinh thần đồng thuận của người dân còn được lan tỏa trong công trình cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường giao thông tại các khu phố Hải Yên 4, 5, 6 (nay là khu phố Hải Yên 3, Hải Yên 4). Công trình có tổng chiều dài gần 3,75km, tổng mức đầu tư gần 51 tỷ đồng, đang được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong các khu dân cư hiện hữu. Điểm đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, mái che, công trình, vật kiến trúc trong phạm vi mở rộng tuyến đường, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công. Những phần việc vốn dễ phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án chỉnh trang đô thị lại đang được giải quyết thuận lợi từ sự đồng thuận của cộng đồng dân cư. Ông Trần Văn Luyến, Bí thư Chi bộ khu phố Hải Yên 3, cho biết: Việc cải tạo, chỉnh trang tuyến đường nội khu là mong mỏi của người dân nhiều năm nay. Trước đây, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, trong khi dân cư ngày càng đông, nhu cầu đi lại, giao thương ngày càng tăng. Vì vậy, khi chủ trương được triển khai, chi bộ đã tổ chức họp dân, thông tin cụ thể về dự án, đồng thời phát phiếu để từng hộ ký cam kết thực hiện. Qua tuyên truyền, vận động, 100% hộ dân dọc tuyến đồng tình, thống nhất. Các hộ chủ động hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để mở rộng đường. Đối với những vị trí liên quan đến đất ở, đất vườn, đất tạm giao, người dân cũng thống nhất thực hiện trên tinh thần vì lợi ích chung. Tổng diện tích đất người dân tự nguyện hiến để phục vụ mở rộng tuyến đường khoảng 6.000m². Từ những tuyến đường đang được chỉnh trang có thể thấy, khi chủ trương được thông tin đầy đủ, quyền lợi và trách nhiệm của người dân được làm rõ, đồng thời cấp ủy, chính quyền thực sự sâu sát cơ sở, công tác giải phóng mặt bằng sẽ nhận được sự đồng thuận cao. Đây cũng là cách phường Móng Cái 3 đang cụ thể hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm trong chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị. Những tuyến đường được mở rộng, những khoảng vỉa hè được trả lại đúng không gian, cùng sự tự nguyện đóng góp của người dân không chỉ tạo diện mạo mới cho khu dân cư mà còn đặt nền tảng để phường Móng Cái 3 tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị, hướng tới xây dựng không gian sống ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

100% hộ dân khu phố Hải Yên 3 đồng thuận, tự nguyện hiến khoảng 6.000m² đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường giao thông trong khu dân cư hiện hữu.

Từ những tuyến đường ở Hải Yên 3, Hải Yên 4, tinh thần đồng thuận đang lan tỏa trong nhiều công trình chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng trên địa bàn phường. Các dự án như đầu tư xây dựng cầu Bến Mười, cải tạo một số tuyến đường trong khu dân cư hiện hữu, nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước... được đẩy mạnh triển khai, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Xác định công tác dân vận giữ vai trò quan trọng trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Móng Cái 3 đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 13/7/2026 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường Móng Cái, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm. Theo đó, các chủ trương, quy hoạch, dự án được công khai để người dân biết, tham gia giám sát; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được yêu cầu nêu gương thực hiện trước. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm tình hình, kịp thời phản ánh kiến nghị, vướng mắc; các khu phố phát huy vai trò tự quản, giám sát cộng đồng trong quá trình triển khai.

Người dân đồng thuận, ký cam kết tự nguyện tháo dỡ cổng, tường bao, bàn giao mặt bằng, góp phần lập lại trật tự đô thị, nâng cao chất lượng hạ tầng và diện mạo đô thị phường Móng Cái 3.

Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 3 Vũ Thái Nam, khẳng định: Để triển khai các công trình nâng cấp, chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, địa phương quán triệt nguyên tắc “Lấy sự ổn định tình hình làm mục tiêu - lấy sự đồng thuận của nhân dân làm động lực”. Với các dự án cần giải phóng mặt bằng, phường thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người”, trực tiếp trao đổi, nắm bắt tâm tư, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Gia đình cán bộ, đảng viên được vận động thực hiện trước để tạo sức lan tỏa. Cách làm này góp phần tạo sự thống nhất từ cơ sở, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chủ động phối hợp với chính quyền và đơn vị thi công. Đến nay, hơn 400 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ xong công trình, tường rào với tổng diện tích khoảng 4.500m²; đồng thời hiến hơn 6.000m² đất để bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án. Trong quá trình triển khai, phường chưa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ đối với hộ dân nào.

Từ sự đồng thuận của nhân dân, các công trình có thêm mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị từng bước được nâng lên. Đây cũng là cơ sở để phường Móng Cái 3 huy động nguồn lực xã hội, hoàn thiện hạ tầng, từng bước kiến tạo không gian đô thị khang trang, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.