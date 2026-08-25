Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV: Đồng chí Vũ Thị Mai Anh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 25/8, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV đã bầu đồng chí Vũ Thị Mai Anh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, do đã được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đại biểu HĐND tỉnh bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thị Mai Anh được bầu đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở tờ trình, tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Vũ Thị Mai Anh. Kết quả, đồng chí Vũ Thị Mai Anh đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% đại biểu dự kỳ họp tán thành.