Động đất tại Nhật Bản: Chính phủ cập nhật số người tử vong

Giới chức Nhật Bản cho biết tính đến sáng 30/7, số người thiệt mạng được thống kê trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto đã tăng lên 28, trong đó có một số trường hợp cơ quan chức năng vẫn đang xác minh liệu cái chết có liên quan trực tiếp đến trận động đất hay không.

Trung tâm thương mại Aeon Mall tại thị trấn Kashima, tỉnh Kumamoto - nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất sau trận động đất. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp khẩn của Nội các, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết đây là số liệu do lực lượng cảnh sát tổng hợp. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn cần được xác minh để làm rõ nguyên nhân tử vong và mối liên hệ với trận động đất. Ông Kihara cũng giải thích sự khác biệt giữa số liệu do Chính phủ trung ương và chính quyền tỉnh Kumamoto công bố. Theo ông, Chính phủ tổng hợp số liệu từ lực lượng cảnh sát và cứu hỏa, trong khi tỉnh Kumamoto sử dụng các báo cáo do chính quyền các thành phố, thị trấn và làng trong khu vực gửi lên.

Trong số các nạn nhân đã được xác nhận tử vong, 5 người thiệt mạng tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima - nơi xảy ra vụ nổ sau trận động đất. 8 trường hợp khác được ghi nhận tại nhà máy Yatsushiro của Công ty Nippon Paper Industries, nơi nhiều ống khói bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trong ngày 30/7, các lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn tại trung tâm thương mại bị sập và nhà máy giấy bị hư hại. Ông Kihara nhấn mạnh công tác cứu nạn hiện là “một cuộc chạy đua thực sự với thời gian”.

Cuộc sống của người dân tại Kumamoto vẫn chưa thể trở lại bình thường. Khoảng 23.000 hộ gia đình vẫn mất điện, hơn 10.000 người phải lưu trú tại gần 400 điểm sơ tán được bố trí trong các nhà thi đấu và công trình công cộng. Chính quyền đã bổ sung các máy phát điện dự phòng để vận hành hệ thống điều hòa tại các địa điểm này.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực vẫn chưa được khôi phục nguồn nước sạch, trong khi không ít người dân chưa dám trở về nhà do lo ngại các dư chấn tiếp diễn.

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là sốc nhiệt ngày càng gia tăng. Bộ Môi trường Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nắng nóng đối với tỉnh Kumamoto, nơi nhiệt độ dự kiến có thể lên tới 33 độ C.

Liên quan đến tác động kinh tế, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết đảo Kyushu tập trung nhiều nhà máy lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử và ô tô. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất trong khu vực.

Trước đó, ngày 29/7, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản trong công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Chính phủ Nhật Bản và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Cùng ngày, Phó Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq cũng khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng trợ giúp Nhật Bản nếu nhận được đề nghị.

Lãnh đạo một số quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Italy và Brazil, cũng đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi và bày tỏ tình đoàn kết với người dân Nhật Bản thông qua các thông điệp trên mạng xã hội.