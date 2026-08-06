Phục vụ đời sống người dân từ chuyển đổi số

Với những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân, cài đặt ứng dụng và nâng cấp tài khoản VNeID, hiện nay tại Quảng Ninh, việc thực hiện Đề án 06 đã bước sang một giai đoạn phát triển mới khi dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID bắt đầu được sử dụng như nền tảng và công cụ để mang lại nhiều tiện ích cho mọi mặt của đời sống. Sự chuyển biến này tạo những thay đổi rõ nét trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết TTHC phục vụ người dân.

Điểm nổi bật của Quảng Ninh trong thời gian qua là việc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia được gắn chặt với thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã ban hành hơn 80 văn bản chỉ đạo; tổ chức 36 cuộc họp kiểm điểm tiến độ; phát động các chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, "Mùa hè số cùng VNeID"; triển khai mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại 9 địa phương.

Giá trị lớn của Đề án 06 không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở việc thay đổi phương thức phục vụ người dân. Việc kết nối dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử VNeID đã giúp đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục. Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp tiếp tục được chuẩn hóa, hiện đại hóa theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Hiệu quả này được phản ánh bằng những con số rất cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 425.000 hồ sơ TTHC, giải quyết được gần 412.000 hồ sơ, trong đó hơn 405.000 hồ sơ trước và đúng hạn, đạt tỷ lệ 98,5%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,9%; trả kết quả điện tử đạt 99,1%; tái sử dụng giấy tờ đã số hóa đạt 99,6%; 100% phí, lệ phí được thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, hoặc trực tuyến thông qua hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia đã và đang từng bước sử dụng thống nhất toàn bộ một tài khoản duy nhất là số định danh cá nhân (số CCCD) và ứng dụng VNeID.

Anh Lê Hồng Nhung (phường Hà Tu) đến giải quyết TTHC cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chia sẻ: "Khi đến làm thủ tục tại trung tâm, tôi đã được cán bộ hướng dẫn quy trình đăng ký và đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua ứng dụng VNeID, đồng thời được hướng dẫn sơ bộ về việc hầu hết các TTHC thiết yếu đều có thể thực hiện qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp ích rất nhiều cho người dân vì sẽ không phải di chuyển xa, đi lại nhiều lần, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc".

Quan trọng hơn, VNeID đang từng bước trở thành "chìa khóa số" trong đời sống hằng ngày. Không chỉ phục vụ đăng nhập dịch vụ công, ứng dụng còn được tích hợp ngày càng nhiều tiện ích. Dữ liệu sổ sức khỏe điện tử của người dân hiện đã được liên thông với VNeID; 100% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước. Trong lĩnh vực giáo dục, 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hồ sơ điện tử, học bạ số và quản lý học sinh trực tuyến… Cùng với đó, các chỉ số thể hiện sự phổ biến của ứng dụng VNeID và các tiện ích số của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng cao. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đạt 95%; tỷ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt 97,36%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cô Tô hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống Kiosk thông minh để thực hiện quy trình giải quyết TTHC.

Không chỉ phục vụ người dân, VNeID còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị. Các hệ thống thông tin của tỉnh duy trì kết nối thường xuyên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh, xác thực điện tử; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được duy trì ổn định. Việc ứng dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử và chia sẻ dữ liệu giúp các cơ quan xử lý công việc nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm đáng kể hồ sơ giấy.

Bên cạnh những hợp phần chính trong việc triển khai Đề án 06 cùng cả nước, nhiều mô hình mới đột phá, sáng tạo của Quảng Ninh trong việc ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử cũng đang cho thấy hiệu quả tích cực. Sau thời gian thí điểm, hệ thống kiosk thông minh và cấp bản sao số điện tử đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ, đồng thời hỗ trợ hàng nghìn lượt người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử, tra cứu thủ tục. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Quảng Ninh mở rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

Từ kết quả đạt được có thể thấy, Đề án 06 tại Quảng Ninh đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình cải cách hành chính đơn thuần. Khi dữ liệu được kết nối, VNeID được tích hợp ngày càng nhiều tiện ích và người dân trở thành chủ thể sử dụng các dịch vụ số, quá trình chuyển đổi số đang đi vào thực chất hơn. Đây cũng chính là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và hình thành phương thức quản trị hiện đại, lấy dữ liệu làm động lực, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.