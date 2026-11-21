Dự án du lịch chiến lược được hưởng ưu đãi cao nhất; tổ hợp giải trí được phép hoạt động 24/7

Sáng 21/11, với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch - Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết gồm 14 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036. Các chính sách thí điểm được thực hiện trong 5 năm, chính sách thử nghiệm có thời hạn tối đa 3 năm.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Làm rõ chính sách ưu đãi đầu tư, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: "Dự án chất lượng cao thì được hỗ trợ; dự án động lực được ưu đãi thuế, tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược được ưu đãi cao nhất; thu hồi ưu đãi khi nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết".

Theo đó, dự thảo xác định các địa bàn ưu tiên gồm cực tăng trưởng du lịch, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch.

Đáng chú ý, chính sách còn hướng tới các địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đối với từng loại dự án, mức độ hỗ trợ và ưu đãi được phân định theo điều kiện tăng dần. Dự án chất lượng cao được hỗ trợ; dự án động lực được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết sẽ bị thu hồi ưu đãi.

Cách phân loại này gắn chính sách hỗ trợ với tính chất, vai trò của dự án, đồng thời xác lập trách nhiệm của nhà đầu tư trong quá trình triển khai. Địa bàn ưu tiên cũng được mở rộng đến những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, nơi người dân và các giá trị văn hóa bản địa có vai trò trực tiếp trong hoạt động du lịch.

Mở rộng mô hình kinh doanh, ưu tiên du lịch cộng đồng

Một nhóm chính sách khác được đề cập trong Nghị quyết là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch. Trong đó có chính sách mở đường bay mới phục vụ du lịch và hỗ trợ tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Đối với các mô hình kinh doanh mới, dự thảo quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển.

Các sản phẩm kết hợp du lịch với giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cũng thuộc phạm vi được hỗ trợ, cùng với việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo. Đáng chú ý, tổ hợp trung tâm ca nhạc, phố giải trí tích hợp quy mô lớn được phép hoạt động 24/7.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, những quy định này đưa nhiều loại hình và không gian kinh doanh du lịch vào phạm vi chính sách đặc thù, trong đó có kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển và các sản phẩm kết hợp nhiều lĩnh vực dịch vụ.

Về phát triển nhân lực, dự thảo dành chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao; nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề và quản trị du lịch.

Nhân lực tại chỗ ở các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng cũng được quan tâm, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Về thị thực, dự thảo hướng tới tạo thuận lợi trong nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với khách du lịch quốc tế; ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch hội nghị, sự kiện và người làm việc từ xa.

Đối với nguồn lực ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo xác định ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia.

Ngân sách Trung ương cũng ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Như vậy, các chính sách được thông qua bao quát nhiều điều kiện phát triển của ngành du lịch, từ thu hút đầu tư, mở rộng đường bay, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực đến thị thực và hạ tầng. Trong đó, chính sách dành cho du lịch cộng đồng được thể hiện ở cả ba phương diện: ưu tiên địa bàn, đào tạo nhân lực tại chỗ và bổ sung nguồn lực ngân sách cho địa phương.

Cũng trong sáng 21/11, với 476/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gồm 8 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 của Luật.