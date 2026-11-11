Tăng nguồn khách quốc tế từ tàu biển

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, Quảng Ninh đẩy mạnh khai thác các thị trường quốc tế, trong đó có khách du lịch tàu biển, phân khúc có khả năng đưa lượng lớn du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm chỉ trong một chuyến tàu cập cảng.

Gần 1.600 du khách Âu, Mỹ đến Quảng Ninh trên tàu biển Viking Orion ngày 2/11.

Du lịch tàu biển quốc tế đến Quảng Ninh năm 2026 có xu hướng mở rộng về quy mô khi ngày càng nhiều hãng tàu đưa các siêu du thuyền vào khai thác các hải trình đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ngày 2/11, Quảng Ninh đón cùng lúc 2 tàu Viking Orion và Azamara Pursuit, đưa theo gần 1.600 khách quốc tế đa quốc tịch Âu, Mỹ, Australia... Trong thời gian 2 ngày 1 đêm lưu lại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, du khách tham quan di sản vịnh Hạ Long, Yên Tử, làng quê Yên Đức và một số điểm đến văn hóa tại khu vực trung tâm Bãi Cháy, Hạ Long.

Theo thống kê, 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón hơn 50 chuyến tàu biển quốc tế, với trên 60.000 lượt khách. Cả năm, địa phương dự kiến đón khoảng 70 chuyến tàu, tổng lượng khách khoảng 100.000 lượt. Quy mô các tàu ngày càng lớn, có những chuyến đưa 2.000-3.000 khách, thậm chí gần 4.500 khách đến Quảng Ninh.

Tháng 8 vừa qua, tàu Adora Magic City cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo gần 4.500 du khách Trung Quốc. Đây là kết quả từ hoạt động xúc tiến, hợp tác giữa Quảng Ninh với hãng tàu Adora - một trong những doanh nghiệp khai thác tàu biển quốc tế lớn của Trung Quốc. Chuyến tàu đánh dấu sự trở lại của dòng tàu biển du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long sau nhiều năm, đồng thời mở ra cơ hội khai thác sâu hơn thị trường khách Trung Quốc bằng đường biển.

Không chỉ xúc tiến với các hãng tàu, Quảng Ninh còn tăng cường quảng bá tại những thị trường có tiềm năng như: Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga, các nước CIS và Đông Nam Á; kết nối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế để đưa điểm đến Quảng Ninh vào các hải trình tàu biển quốc tế.

Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Khang Huy Holiday Lý Đắc Nam, Quảng Ninh đang phát huy tốt lợi thế sở hữu Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cảng tàu du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên và hiện đại của Việt Nam. Năm 2026 là lần thứ tư Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được World Travel Awards vinh danh là cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á. Đây cũng là lợi thế để Quảng Ninh đón đầu xu hướng trở lại của những siêu tàu biển quốc tế, có sức chở 5.000-6.000 khách.

Du khách tàu biển trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long.

Với đặc thù thời gian lưu lại điểm đến thường ngắn, ngành du lịch tập trung thiết kế các hành trình thuận tiện, nhiều lựa chọn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách. Các doanh nghiệp lữ hành hướng tới kết nối điểm tham quan, dịch vụ vận chuyển, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa thành những chương trình trọn gói.

Tại khu vực trung tâm du lịch Bãi Cháy, Hạ Long, các sản phẩm tham quan được làm mới theo hướng kết hợp nhiều loại hình. Du khách có thể trải nghiệm xe buýt hai tầng ngắm cảnh đô thị, sau đó kết nối với thuyền ba vách để khám phá không gian vịnh Hạ Long. Sự kết hợp giữa phương tiện tham quan trên bờ và trải nghiệm trên vịnh giúp hành trình đa dạng hơn, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho những đoàn khách có quỹ thời gian hạn chế.

Bà Hà Thị Thúy, Giám đốc Kinh doanh, Công ty CP Ngắm cảnh Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, cho biết: Doanh nghiệp tiếp tục bổ sung các trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực và hát giao duyên của ngư dân vùng biển Hạ Long vào hành trình tham quan. Các sản phẩm được kết nối thành chuỗi, giúp du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người địa phương. Đơn vị đẩy mạnh quảng bá, mở rộng kênh phân phối và kết nối với các đối tác lữ hành trong nước, quốc tế để tiếp cận thêm các thị trường khách.

Du khách trải nghiệm hoạt động úp nơm bắt cá tại du lịch làng quê Yên Đức.

Xa hơn khu vực trung tâm, trải nghiệm du lịch làng quê Yên Đức đang thu hút sự quan tâm của khách tàu biển, nhất là khách Âu, Mỹ. Du khách được trải nghiệm xay thóc, giã gạo, úp nơm bắt cá, xem múa rối nước, tham quan nhà cổ và tìm hiểu đời sống của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Theo chia sẻ của ông David Heiner (du khách Mỹ) đến Yên Đức trên hải trình tàu biển Viking Orion, lần đầu trực tiếp thử các công đoạn làm ra hạt gạo, ông mới cảm nhận rõ sự vất vả của người nông dân Việt Nam và rất thích sự thân thiện, cởi mở của người dân địa phương.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, du lịch làng quê Yên Đức không chỉ làm mới các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp mà còn kết nối với những điểm đến văn hóa lân cận như di tích nhà Trần, Yên Tử. Cách làm này giúp mở rộng không gian du lịch, hình thành những hành trình trải nghiệm phong phú hơn thay vì chỉ dừng lại ở một điểm đến riêng lẻ.

Từ nay đến cuối năm, theo lịch đăng ký, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón hơn 20 chuyến tàu biển quốc tế. Nhiều thương hiệu tàu cao cấp như Celebrity Millennium, Diamond Princess, Westerdam, Celebrity Solstice, Silver Muse tiếp tục lựa chọn Hạ Long trong hải trình. Mỗi chuyến dự kiến đưa 600-3.000 khách đến Quảng Ninh.