Thêm cơ hội kết nối thị trường du lịch

Không chỉ là những chuyến đi khảo sát, trải nghiệm điểm đến, các đoàn famtrip đang trở thành một trong những kênh xúc tiến du lịch trực tiếp, hiệu quả của Quảng Ninh. Thông qua việc đưa doanh nghiệp lữ hành, đối tác quốc tế và các đơn vị truyền thông đến tận nơi tìm hiểu sản phẩm, địa phương có thêm cơ hội giới thiệu tiềm năng, kết nối thị trường, đồng thời thúc đẩy hình thành những chương trình du lịch mới, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Đoàn famtrip khảo sát tại khu vực Mũi Sa Vỹ, phường Móng Cái 1.

Đầu tháng 11/2026, hơn 100 doanh nghiệp lữ hành đã tham gia chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tại phường Móng Cái 1. Hành trình đưa các đơn vị đến với những điểm đến tiêu biểu của vùng đất địa đầu Đông Bắc như: Bãi biển Trà Cổ, mũi Sa Vỹ, đền Trà Cổ, sân golf quốc tế Móng Cái. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp cảm nhận cảnh quan, tìm hiểu chất lượng dịch vụ và đánh giá khả năng xây dựng các sản phẩm du lịch mới.

Từ góc nhìn của những người trực tiếp kinh doanh lữ hành, Móng Cái có nhiều lợi thế để phát triển các chương trình du lịch liên tuyến, kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm văn hóa và du lịch biên giới. Chị Hoàng Thị Thanh Huyền, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Sovico (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Tuyến du lịch Móng Cái có nhiều tiềm năng, đặc biệt khi hệ thống đường cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi để xây dựng tour 3 ngày 2 đêm. Thời gian tới, đơn vị nghiên cứu tổ chức các tour đưa khách đến Móng Cái vào dịp cuối năm nay và Tết Nguyên đán 2027, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Lữ hành toàn quốc và Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 9/2026, Quảng Ninh tổ chức chương trình famtrip với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp lữ hành lớn, các hãng truyền thông và đối tác trên cả nước. Các đại biểu đã trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long, khám phá show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả), tham quan Bảo tàng Quảng Ninh và một số điểm du lịch tại phường Hạ Long, Bãi Cháy. Sau đó, đoàn famtrip tiếp tục tham gia hoạt động giới thiệu du lịch Quảng Ninh và kết nối doanh nghiệp (B2B). Tại đây, các đơn vị lữ hành có cơ hội gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, tìm hiểu sản phẩm mới, trao đổi chính sách giá và xây dựng các chương trình tour. Sự kết hợp giữa khảo sát thực địa và kết nối thương mại đã tạo nên chuỗi hoạt động xúc tiến có tính liên tục, đưa quá trình quảng bá từ nhận diện điểm đến đến khả năng hợp tác, khai thác thị trường.

Các đơn vị lữ hành trải nghiệm tham quan bằng thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long.

Không chỉ hướng đến thị trường nội địa, Quảng Ninh đang chủ động tiếp đón các đoàn famtrip quốc tế để tiếp cận những thị trường tiềm năng. Cũng trong tháng 9, đoàn famtrip Pakistan do Đại sứ Pakistan tại Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng đại diện hơn 20 tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực lữ hành, hàng không và truyền thông của Pakistan đã đến Quảng Ninh trải nghiệm dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hội nghị tại FLC Grand Hotel Hạ Long; khám phá vịnh Hạ Long bằng du thuyền nghỉ đêm và tham quan một số điểm đến trên địa bàn.

Thực tế thị trường Pakistan nói riêng và khách Hồi giáo (Halal) nói chung là thị trường có nhiều yêu cầu đặc thù về văn hóa và tập quán sinh hoạt. Bên cạnh việc giới thiệu cảnh quan, dịch vụ nghỉ dưỡng và các sản phẩm cao cấp, Quảng Ninh cũng đang quan tâm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ khách Hồi giáo (Halal), từ tiêu chuẩn ẩm thực, không gian cầu nguyện đến những trải nghiệm phù hợp với văn hóa bản địa. Việc chủ động chuẩn bị các điều kiện đón khách ngay từ giai đoạn xúc tiến sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo nền tảng để thị trường này phát triển ổn định.

Hiệu quả của famtrip không chỉ được đo bằng số lượng đoàn khảo sát hay số điểm đến được giới thiệu, mà quan trọng hơn là khả năng đưa những trải nghiệm thực tế vào chương trình tour, tạo thêm dòng khách và giá trị kinh tế cho địa phương. Tại Quảng Ninh, các chương trình khảo sát đang hướng tới giới thiệu một không gian du lịch đa dạng, có sự kết nối giữa các điểm đến và loại hình trải nghiệm. Từ di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long, không gian văn hóa tâm linh Yên Tử, các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Hạ Long đến du lịch biển đảo, du lịch biên giới, mỗi điểm đến đều có thể trở thành một mắt xích trong hành trình dài ngày. Từ đó, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

10 tháng năm 2026, các điểm đến trên địa bàn thành phố đón trên 20,3 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ 2025; tổng thu đạt hơn 61.300 tỷ đồng, tăng 27%. Thực tế, việc tổ chức các đoàn famtrip sẽ giúp các đơn vị lữ hành có cái nhìn tổng quát về điểm đến, đồng thời nắm rõ chất lượng dịch vụ trước khi bán sản phẩm cho khách hàng. Bên cạnh đó, các chuyến đi Famtrip cũng tạo cơ hội cho các đối tác gặp gỡ, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp, bàn bạc chính sách giá, chương trình tour, thiết kế chương trình tour phù hợp giữa bên có nhu cầu và bên cung ứng dịch vụ…

Để phát huy hiệu quả của hoạt động này, việc tổ chức các đoàn khảo sát cần gắn với nhu cầu thực tế của từng thị trường, lựa chọn đối tượng tham gia phù hợp và xây dựng hành trình có trọng tâm. Sau mỗi chương trình, cần duy trì kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, triển khai quảng bá và theo dõi khả năng đưa khách về địa phương. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ tại các điểm đến, năng lực phục vụ và sự đồng bộ giữa các đơn vị cung ứng vẫn là yếu tố quyết định để giữ chân du khách sau những ấn tượng ban đầu.