Quảng Ninh đón đoàn khách Nga trải nghiệm sản phẩm mới

Từ ngày 12 đến 15/11, Quảng Ninh đón đoàn 60 doanh nhân Nga đến trải nghiệm sản phẩm du lịch nghỉ đêm mới, được thiết kế dành riêng cho phân khúc khách cao cấp. Đây là đoàn khách đầu tiên tham gia chương trình, đánh dấu bước thử nghiệm sản phẩm mới, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn thị trường khách Nga.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện du thuyền Grand Pioneer tặng hoa chúc mừng đoàn khách.

Với hành trình 3 ngày 2 đêm kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp của hai vùng di sản, kết hợp nghỉ dưỡng với các hoạt động trải nghiệm đặc sắc như tổ chức tiệc trên bãi biển, thưởng thức văn hóa và ẩm thực địa phương. Điểm nhấn của sản phẩm là sự kết nối linh hoạt giữa trải nghiệm trên bờ và dưới biển, đưa hành trình nghỉ đêm vượt ra ngoài khuôn khổ tham quan, lưu trú thông thường, gia tăng chiều sâu trải nghiệm và giá trị cho chuyến đi.

Du khách chuẩn bị lên tàu trải nghiệm hành trình mới khám phá Vịnh Hạ Long.

Việc đón đoàn khách Nga trải nghiệm sản phẩm mới là một trong những nỗ lực cụ thể của Quảng Ninh trong đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường khách quốc tế, trong đó chú trọng khai thác thị trường Nga. Thông qua việc đưa du khách trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, thành phố có thêm cơ sở đánh giá sức hấp dẫn, hoàn thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng các chương trình phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Thời gian tới, Quảng Ninh dự kiến tiếp tục đón đoàn famtrip gồm đại diện các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Nga đến khảo sát thực tế, kết nối đối tác và xây dựng các chương trình du lịch. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác đưa khách Nga đến Quảng Ninh, từng bước đa dạng hóa thị trường nguồn và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.