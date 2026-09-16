Dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh hóa đến Nghệ An

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (16/9), khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/9 đến 03 giờ ngày 16/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Ninh Bình 130.7mm, Bình Sơn (Phú Thọ) 113mm, Thanh Tân (Thanh Hóa) 138mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 173.4mm,…

2. Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ ngày 16/9 đến ngày 17/9:

Khu vực các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Tp. Hà Nội, phía Bắc Nghệ An và phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Tp. Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh và phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 16/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Cảnh báo

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

5. Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).